PostNL laat webwinkels toeslag betalen tijdens decemberdrukte

PostNL laat aangesloten webwinkels tot het einde van dit jaar meer bezorgkosten betalen om de feestdagendrukte aan te kunnen. Dat schrijft RTL Nieuws. Van 20 november tot en met 31 december betalen webwinkels 25 cent extra per verzonden pakket, of het nu een bestelling of retour betreft. Het is voor het eerst dat PostNL de kosten van de feestdagendrukte doorberekent aan webwinkels.

Eind november en december zijn elk jaar een piekperiode voor PostNL. De bezorgdienst leverde in die periode vorig jaar zo’n 50 miljoen pakketten af. Dit jaar verwacht het bedrijf op sommige dagen meer dan anderhalf miljoen pakketten te bezorgen. “Het grootste deel van de verzenders betreft webwinkels,” aldus PostNL-woordvoerder Tahira Limon tegenover RTL Nieuws. De toeslag kan PostNL dus miljoenen euro’s extra opleveren. Daarmee kunnen de extra handen en opslagruimte worden bekostigd die tijdens de piekperiode nodig zijn.

De toeslag geldt alleen voor webwinkels die een contract hebben met PostNL, niet voor particulieren. Webwinkels kunnen de toeslag wel op hun consumenten afwentelen. E-commercegigant Bol.com heeft al aangegeven dat niet te zullen doen, zo laat het bedrijf aan RTL Nieuws weten.

Bezorgdiensten DHL en DPD rekenen dit jaar geen extra bezorgkosten tijdens de feestdagendrukte. Volgens een woordvoerder van DPD zou de bezorgtoeslag een een negatieve invloed hebben op de resultaten van webwinkels: "Zeker nu consumenten prijsgevoeliger zijn. Hogere verzendkosten doorberekenen aan consumenten kan ertoe leiden dat ze hun aanschaf bij een ander bedrijf gaan doen.” Niet handig in coronatijd, vindt DPD.

De Belgische krant De Morgen schreef onlangs dat het Belgische bezorgbedrijf Bpost vanaf 27 november (Black Friday) tot en met 24 december een euro meer bezorgkosten rekent voor zakelijke klanten.