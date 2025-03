PostNL maakt retourneren makkelijker door samenwerking met online supermarkt Picnic

PostNL bundelt zijn krachten met Picnic. De online supermarkt neemt vanaf 27 maart de retourpakketten van PostNL mee, zo maakt PostNL bekend in een persbericht. Deze service is een toevoeging aan de retouropties van de postbezorger. De service is beschikbaar in alle Nederlandse steden.

Wie boodschappen laat thuisbezorgen door Picnic, kan zijn retourpakket meegeven aan de online supermarkt. Het pakket wordt door Picnic gescand, waarna het wordt meegenomen naar de lokale hub, zo is te lezen. PostNL haalt het pakket op en retourneert het naar de desbetreffende ontvanger.

PostNL en Picnic zijn sinds enkele maanden titelsponsor van de Nederlandse wielerploeg Team Picnic PostNL. Pim Berendsen, CFO bij PostNL, zegt via deze weg in gesprek te zijn geraakt over de mogelijkheid om retourpakketten van Picnic-klanten te bezorgen.

“Klanten geven aan dat ze het fijn vinden om niet voor dat ene pakketje de deur uit te hoeven”, legt Michel Muller, medeoprichter van Picnic uit. “Veel klanten vroegen dan ook wanneer we ook pakketjes van PostNL mee gaan nemen. Dat is vanaf nu mogelijk.”

Picnic werkt sinds 2020 al samen met DHL voor het retourneren van pakketten. Nu helpt Picnic DHL en PostNL bij het versimpelen van retourneren voor de consument.