PostNL-onderaannemers opnieuw beschuldigd van wanpraktijken

De FNV (De Federatie Nederlandse Vakbeweging) houdt een zwartboek over PostNL bij, zo meldt de vakbond. Eerder schreven ze over “tientallen voorbeelden van wanbetalingen” en discutabele praktijken bij het pakketbezorgingsbedrijf. Een voorbeeld van het laatste: chauffeurs die zonder rijbewijs de weg op worden gestuurd. De meest recente toevoeging is naar aanleiding van een onderzoek van Stichting VNB, die zich buigt over de naleving van cao in de sector Transport en Logistiek. Wat blijkt: "honderden aannemers in dienst van PostNL houden zich massaal niet aan de cao,” aldus de vakbond.

“De conclusie van onze onderzoeken is dat er veel fout gaat bij de naleving van de cao,” zegt Vervoorn tegen de FNV. “Variërend van een beetje fout tot grove cao-overtredingen, zwart werk en Filipijnse chauffeurs die via een Poolse postbusfirma werken,” vult hij aan.

Dit is niet de eerste keer dat de FNV kritisch is op de praktijken van PostNL. Een voorbeeld: Trucksbanden Koning, een bedrijf uit Deventer dat door PostNL werd ingehuurd, heeft hun chauffeurs maandelijks 1200 euro te weinig loon uitbetaald en moest van de rechter tussen de 600.000 en 800.000 euro aan salaris terugbetalen. De onderaannemers die zich niet aan de regels houden, blijven niet ongestraft, vermeldt het FNV.

Ook de Arbeidsinspectie, die een eerlijke betaling, gezonde en veilige werkcultuur waarborgt, neemt al een tijdje PostNL onder de loep. In 2022 legde ze het concern 68 boetes van in totaal 855.000 euro op aan onderaannemers. Als reactie op de discutabele situatie bij PostNL kondigde de Arbeidsinspectie dat jaar aan om de komende jaren duizenden pakketbezorgers zelf in dienst te nemen.

PostNL telt bijna 37.000 medewerkers, en is daarmee een van de grootste werkgevers in Nederland.