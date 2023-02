PostNL schrapt honderden banen door bezuinigingen

Postbedrijf PostNL schrapt dit jaar zo’n driehonderd voltijdse banen om de kosten te drukken, dat maakt het bedrijf bekend in het financieel jaarverslag. Vooral banen op de pakketafdeling worden getroffen door de maatregel.

Het gaat niet om post- en pakketbezorgers, maar om kantoorbanen. De banen zullen voornamelijk verdwijnen door vrijgekomen plekken niet opnieuw in te vullen, meldt Herna Verhagen, CEO van PostNL, in het jaarverslag. Gedwongen ontslagen worden echter niet uitgesloten.

De bezuinigingen zijn nodig om ‘het groeitraject’ te hervatten, schrijft het bedrijf. Om zich weer op die koers te bevinden, moeten de kosten in 2024 met 25 miljoen euro omlaag gegaan zijn. In totaal wil het bedrijf 30 miljoen euro besparen tegen 2025.

“Op basis van een groeiende trend in de e-commerce op lange termijn, ondersteund door essentiële groeifactoren, hebben wij het volste vertrouwen in onze strategie. Onze aanpak zorgt ervoor dat PostNL goed gepositioneerd blijft om zijn groeitraject in de e-commerce te hervatten, terwijl de solide prestaties van post in Nederland behouden worden. De resultaten van onze maatregelen worden zichtbaar in 2024”, schrijft Verhagen.

PostNL had in 2022 een moeilijk jaar door de hoge inflatie en het consumentenvertrouwen dat een dieptepunt bereikte, meldt Verhagen. Het postbedrijf zag een daling in het aantal bestelde pakketten. Bovendien werden er minder pakketten bezorgd omdat consumenten minder te besteden hadden. De concurrentie op de postmarkt speelde ook een rol.