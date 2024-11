PostNL stelt extra bezorgdag in wegens verwachte drukte voor feestdagen

Het koopjesfestijn Black Friday en de feestdagen zorgen voor topdrukte in de fysieke winkelstraten en de online winkelwereld. Dat is ook te merken bij postbedrijven. Dit jaar stelt PostNL een extra bezorgdag in om de verwachte drukte te kunnen stroomlijnen, zo meldt het postbedrijf in een nieuwsbericht.

Black Friday vindt dit jaar plaats op 29 november, relatief dicht bij de Sinterklaasviering. Daarom roept PostNL een extra bezorgdag in het leven op zondag 1 december. Het postbedrijf hoopt hiermee ‘zoveel mogelijk cadeautjes namens de Sint te kunnen bezorgen’.

Naast een extra bezorgdag, zullen er ook zo’n duizend extra mensen werken en worden er extra vrachtwagens en pakketbussen ingezet. Zo rijden er op piekdagen ongeveer 1.250 vrachtwagens en maken pakketbezorgers zo’n 6.000 ritten per dag.

Stephan van den Eijnden, directeur e-commerce commercie bij PostNL, zegt goed voorbereid te zijn om de drukte op te pakken. “Met duizenden collega’s doen we er alles aan om iedereen fijne feestdagen te bezorgen. En zoals dat past in een tijd van viering klaren we deze grote klus met z’n allen.”

Hij geeft webwinkels mee dat het zou helpen om hun verkoopacties te verspreiden. “Zo kunnen consumenten tijdig hun bestellingen plaatsen en zorgeloos ontvangen. (...) Als mensen niet thuis zijn, kunnen we de pakketten alsnog afleveren op een afgesproken plek rondom het huis of in een pakketautomaat. Dit zorgt ervoor dat ze op tijd kunt genieten van hun bestelde cadeautje.”