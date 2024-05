Pr-bureau Michel Bos PR gaat verder als Hush Hush

Nederlands pr-bureau Michel Bos PR verandert van naam. Het bedrijf zal vanaf nu verdergaan als Hush Hush en introduceert tegelijkertijd ook een nieuwe divisie. De nieuwe divisie focust zich op het vertegenwoordigen van diverse creatievelingen.

Oprichter Michel Bos blijft CEO bij het bedrijf. Hij wordt ondersteunt door O’Brian El Joudoudi-Wouters die de functie van managing director vervult.

Michel Bos over de naam Hush Hush: “Cureren staat centraal in onze manier van werken. We zijn altijd ongelooflijk selectief geweest als het gaat om de merken waarmee we werken en in de loop der jaren hebben we een zorgvuldig samengesteld netwerk van medewerkers en tijdgenoten opgebouwd. Hoe vreemd het ook mag klinken voor een communicatiebureau, we gebruiken ons netwerk veel eerder om gericht te fluisteren dan om ongericht te schreeuwen. We vinden deze aanpak veel impactvoller en het stelt ons in staat om invloedrijke groepen effectiever te bereiken. Bovendien zijn we twee eigenaren die liever op de achtergrond opereren dan op de voorgrond.”