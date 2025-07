Prada bezoekt ambachtslieden in Kolhapur na sandaal-controverse

Mumbai - Een team van vier technische experts van het wereldwijde modemerk Prada, gevestigd in Italië, is sinds eerder deze week op een tweedaags bezoek in Kolhapur, een stad in India. Ze gaan in gesprek met ambachtslieden die bekendstaan om de productie van de iconische Kolhapuri chappals (sandalen). De delegatie bezocht de huizen van de Kolhapuri chappal-vakmensen, van waaruit velen hun bedrijf runnen. Daarna brachten ze een bezoek aan de fabrieken in een industriegebied. Dit bezoek volgt op een eerdere controverse waarbij Prada schoenen presenteerde tijdens de show in Milaan die leken op Kolhapuri chappals, zonder de oorsprong ervan te erkennen.

De beslissing om rechtstreeks met de ambachtslieden te communiceren markeert een belangrijke verschuiving in Prada’s aanpak. In een recente bijeenkomst met de Maharashtra Kamer van Koophandel, Industrie en Landbouw (MACCIA) toonde het luxe modehuis grote interesse in samenwerking met lokale ambachtslieden en toeleveringsketens. Dit duidt op een mogelijke toekomstige zakelijke relatie. Als gevolg hiervan stuurde Prada een team onder leiding van Paolo Tiveron, de directeur van de technische en productieafdeling voor heren (schoenenafdeling). Het team bestond verder uit Daniele Contu, patroonmanager van de schoenenafdeling, en twee externe consultants, Andrea Pollastrelli en Roberto Pollastrelli.

MACCIA-voorzitter Lalit Gandhi faciliteerde het bezoek van het team aan Subhash Nagar, een centraal punt voor de productie van Kolhapuri chappals. Bhupal Shete, een lokale producent en verkoper van Kolhapuri chappals en directeur van het Kolhapuri chappal-cluster, vergezelde het Prada-team tijdens hun bezoek. Gandhi gaf aan dat er in de eerste week van augustus een ander team van Prada naar Kolhapur zal komen dat zich richt op de zakelijke aspecten van de handel. Het technische team van Prada verbleef in Kolhapur en bracht vandaag, voor hun vertrek naar Milaan, naar verwachting een bezoek aan Chappal Line, de beroemde straat met Kolhapuri chappal-winkels vlakbij de Mahalaxmi-tempel.