Prada Groep: omzet stijgt met 9 procent tot 2,74 miljard euro in eerste halfjaar

De netto-omzet van Prada Groep bedroeg 2,74 miljard euro, een stijging van negen procent in de eerste helft van 2025. De raad van bestuur kwam vandaag bijeen in Milaan. De retailomzet bedroeg 2,45 miljard euro, een stijging van tien procent jaar op jaar, met groei in alle regio's.

De retailomzet van Prada daalde met twee procent jaar op jaar. Miu Miu realiseerde een stijging van negenveertig procent in de retailomzet.

De aangepaste winst voor rente en belastingen (EBIT) bedroeg 619 miljoen euro, een stijging van acht procent ten opzichte van de eerste helft van 2024. Dit komt overeen met een marge van 22,6 procent, gelijk aan het voorgaande jaar. De netto-financiële positie was positief met 352 miljoen euro, na de betaling van 398 miljoen euro aan dividend en 294 miljoen euro aan investeringen.

De nettowinst over het eerste halfjaar bedroeg 386 miljoen euro.

“In de eerste helft van het jaar hebben we positieve resultaten behaald, die de kracht van onze merken en de gedisciplineerde uitvoering van onze strategie aantonen. Deze kwalitatieve prestatie is bereikt in een uitdagende context, die nauwelijks precedent kent in onze sector. We zijn van mening dat de toekomstige groeikansen onveranderd blijven, maar we zijn ons ervan bewust dat de economische omstandigheden op korte termijn turbulent kunnen blijven”, benadrukte Patrizio Bertelli, voorzitter en CEO van Prada Groep, in een verklaring. "In dit onzekere scenario focussen we ons zoals altijd op de lange termijn, met een contextbewuste aanpak. Onze inspanningen blijven gericht op het product en de klantervaring, terwijl we tegelijkertijd onze industriële expertise en organisatie versterken.”

“In deze periode heeft Prada stabiliteit getoond te midden van zeer uitdagende sectordynamiek en een hoge vergelijkingsbasis. Miu Miu heeft een duurzaam groeitraject voortgezet. We zijn van mening dat sommige van de sectordynamieken conjunctureel van aard zijn in plaats van structureel, maar een gedisciplineerde uitvoering is essentieel. Vooruitkijkend, hoewel we waakzaam blijven en klaar om te reageren, zetten we onze strategie voort en behouden we onze ambitie om solide, duurzame groei te genereren die hoger is dan het marktgemiddelde”, aldus Andrea Guerra, CEO van de groep.

Prestaties van Prada en Miu Miu

Prada heeft stabiliteit getoond ondanks een uitdagende vergelijkingsbasis, met een daling van 1,9 procent in de retailomzet jaar op jaar in het eerste halfjaar en een daling van 3,6 procent in het tweede kwartaal. Het merk bleef fascineren met zijn veelzijdige en genuanceerde interpretatie van de hedendaagse samenleving, schrijft het management in de verklaring.

Miu Miu, dat bovenaan de Lyst Index van het tweede kwartaal stond, zette zijn duurzame groeitraject voort, met een stijging van negenveertig procent in de retailomzet in het eerste halfjaar en veertig procent in het tweede kwartaal. Het merk bleef vrouwelijkheid in al haar vormen verkennen, spelend met een vrije en oneerbiedige esthetiek.

De regio Azië-Pacific liet een solide groei zien van tien procent, met vergelijkbare trends in beide kwartalen en vrijwel onveranderde marktomstandigheden. Europa genereerde een positieve prestatie, met een groei van negen procent. Het tweede kwartaal werd beïnvloed door lagere toeristenstromen ten opzichte van een uitdagende meerjarige vergelijkingsbasis. De lokale vraag bleef stabiel in het tweede kwartaal.

Goede vooruitgang in Noord- en Zuid-Amerika, met een groei van twaalf procent in het eerste halfjaar en een verbetering in het tweede kwartaal, ondersteund door lokale vraag en toerisme. Japan zag de meest significante vertraging in het eerste halfjaar, met vier procent, als gevolg van de vergelijking met de uitzonderlijke toeristenstromen van 2024, met name in het tweede kwartaal. Net als in Europa bleek de lokale vraag veerkrachtiger.

Goede groei in het Midden-Oosten, met zesentwintig procent jaar op jaar, met solide en consistente trends tussen de kwartalen.

De overnames van Versace en tien procent van Rino Mastrotto

In april 2025 kondigde de groep de overname aan van honderd procent van Versace van Capri Holdings voor een bedrag van 1,25 miljard euro. De afronding van de transactie wordt verwacht in de tweede helft van 2025 en is onderworpen aan de gebruikelijke voorwaarden, inclusief het verkrijgen van de noodzakelijke wettelijke goedkeuringen.

In juni 2025 voltooide de groep ook de verwerving van een minderheidsbelang van tien procent in Rino Mastrotto Group, een toonaangevende partner in de levering van leer, textiel en maatwerkdiensten voor de luxesector.