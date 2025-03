Prada Group: Netto-omzet stijgt met 17 procent in boekjaar 2024

Prada Group, het bedrijf dat eigenaar is van de merken Prada en Miu Miu, Church's, Car Shoe, Marchesi 1824 en Luna Rossa, boekte een netto-omzet van 5,4 miljard euro, een groei van 17 procent ten opzichte van 2023 en ligt daarmee boven het marktgemiddelde. Strategische capaciteit en productkwaliteit vormen, ondanks de uitdagingen in de sector, de basis voor groei, zo legde Patrizio Bertelli, voorzitter en uitvoerend directeur van de Prada Group, uit tijdens de telefonische vergadering met analisten en de pers. Bertelli benadrukte dat het bedrijf vol vertrouwen uitkijkt naar 2025.

De retailomzet bedroeg 4,8 miljard euro, een stijging van 18 procent ten opzichte van vorig jaar, vooral dankzij vergelijkbare volumes en volumes tegen volledige prijs. In het vierde kwartaal stegen de retailverkopen met 18 procent op jaarbasis. Kijken we naar individuele merken, dan realiseerde Prada een groei van 4 procent in de retailverkopen vergeleken met 2023. Miu Miu boekte een recordgroei van plus 93 procent. De prestaties werden gedreven door alle productcategorieën en geografische gebieden, waardoor het jaar werd afgesloten met een vierde kwartaal in het teken van enorme groei: plus 84 procent.

Het bedrijf, onder leiding van CEO Andrea Guerra, boekte een verdere stijging van de winstgevendheid met een ebit-marge van 23,6 procent, wat gelijk is aan 1,3 miljard euro. De nettowinst van de groep bedroeg 839 miljoen euro, een stijging van 25 procent ten opzichte van vorig jaar.

Met betrekking tot geruchten over een mogelijke overname van Prada en Jimmy Choo, herhaalde Guerra tijdens de telefonische persconferentie dat het bedrijf geen commentaar geeft op geruchten.

In Azië-Pacific, Europa, Japan en het Midden-Oosten werd een groei met dubbele cijfers geregistreerd. Het laatstgenoemde gebied boekte gedurende het jaar een solide prestatie van plus 26 procent, gesteund door de lokale vraag en toeristenstromen.

Europa boekte een groei van 18 procent over het jaar, gesteund door binnenlandse consumptie en toerisme. Japan was het geografische gebied met de beste prestatie in 2024, plus 46 procent, gesteund door een bijzonder solide lokale vraag, maar ook door positieve toeristenstromen.

"Dankzij jarenlange investeringen in capaciteit en industriële knowhow onderscheiden ons productieplatform en onze mensen zich in een voortdurend veranderende industriële context die kwaliteit, flexibiliteit en efficiëntie vereist", voegde Bertelli toe in een verklaring.

"De afgelopen 12 maanden heeft Prada haar solide groeitraject bevestigd en heeft Miu Miu een nieuw niveau van zichtbaarheid en schaal bereikt, aangestuurd door een goed gediversifieerd totaalaanbod. Vooruitkijkend, terwijl we ons bewust zijn van de aanhoudende complexiteit van de sector, bevestigen we onze strategische prioriteiten. Voor Prada is er een duidelijke kans om marktaandeel te blijven winnen, terwijl het doel voor Miu Miu is om haar succes te consolideren; om dit te bereiken, zullen we de positionering van de merken steeds scherper blijven maken, het productportfolio verrijken en de dialoog met klanten bevorderen", aldus Guerra.

De raad van bestuur stelt aan de aandeelhoudersvergadering, die gehouden wordt op 30 april aanstaande, voor om een ​​dividend uit te keren van 0,164 euro per aandeel.

Voor 2025 verwacht het bedrijf een groei boven het marktgemiddelde.

Andrea Guerra, ceo di Prada Group Credits: Courtesy of Prada Group