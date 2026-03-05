Prada Group verhoogt jaaromzet en winst

Het Italiaanse modeconcern Prada SpA blijft in het boekjaar 2025 op groeikoers, ondanks de moeilijke marktomstandigheden. Dit is voornamelijk te danken aan de aanhoudende aantrekkingskracht van het merk Miu Miu. Naast de huidige resultaten, maakt de groep donderdag ook de strategische plannen bekend voor modehuis Versace, dat afgelopen december werd overgenomen.

Vorig jaar bedroeg de omzet van de Prada Group bijna 5,72 miljard euro. Dit is een stijging van 5 procent ten opzichte van 2024. Gecorrigeerd voor wisselkoersveranderingen groeide de omzet met 9 procent. Op organische basis, dus gecorrigeerd voor valuta-effecten en de bijdragen van Versace, was er een stijging van 8 procent.

Het grootste deel van de groepsomzet komt uit de eigen detailhandel. Deze behaalde een plus van 5 procent (organisch plus 8 procent) tot 5,10 miljard euro. Dit is dankzij een bovengemiddelde groei in Azië (plus 6 procent), Amerika (plus 12 procent) en het Midden-Oosten (plus 11 procent).

Miu Miu blijft de groeimotor

Het label Miu Miu blijft de groeimotor, met een omzetgroei in de detailhandel van 35 procent op jaarbasis. Het hoofdmerk Prada zag hier daarentegen een daling van 1 procent. Het concern geeft echter aan dat de ontwikkeling zich in de tweede helft van het jaar geleidelijk heeft hersteld.

In de groothandel steeg de groepsomzet met twee procent (organisch plus 3 procent) naar 471 miljoen euro. De licentie-inkomsten namen toe met negentien procent (organisch plus 14 procent) tot 145 miljoen euro.

Hogere kosten, toegenomen investeringen en de effecten van de Versace-overname remden de winstontwikkeling. Het resultaat voor rente en belastingen (EBIT) steeg daardoor met slechts 1,5 procent ten opzichte van vorig jaar, tot 1,30 miljard euro. De nettowinst toerekenbaar aan aandeelhouders steeg met bijna twee procent naar 852 miljoen euro.

Het concern presenteert de strategie voor Versace

Het concern schetst ook de plannen voor het merk Versace. De overname van het Amerikaanse modeconcern Capri Holdings werd op 2 december afgerond. Het modehuis is sindsdien “op strategisch en creatief niveau versterkt”, aldus een verklaring. Zo presenteerde het nieuwe moederbedrijf begin februari Pieter Mulier als de nieuwe creatief directeur van Versace.

“Naast de creatieve verandering wordt de geleidelijke herpositionering van de verkoopkanalen een belangrijke strategische prioriteit”, aldus de Prada Group. De nadruk ligt op het bevorderen van “kwalitatief hoogwaardige” verkopen tegen de volle prijs. Daarnaast worden de operationele processen in de detailhandel van Versace geoptimaliseerd. Over het geheel genomen is het “integratieproces op alle gebieden in volle gang”.

Vanaf 2027 ligt de focus op het vergroten van de aantrekkingskracht van het label, legt het concern uit. Muliers debuutcollectie, geworteld in de “originele geest en het DNA” van Versace, moet hieraan bijdragen.

Verder streeft het nieuwe moederbedrijf naar optimalisatie van het distributienetwerk van het merk. Ook wil het de off-price-activiteiten stroomlijnen en de algehele productiviteit bij Versace verhogen. Tegelijkertijd wordt de integratie in de Prada Group verder doorgezet, waarbij ook de “digitale transformatie” wordt geharmoniseerd.

In het boekjaar 2025 behaalde Versace een omzet van 684 miljoen euro en leed het operationele verliezen, aldus het concern. De maatregelen die sinds de overname zijn ingezet, leiden dit jaar naar verwachting tot een omzetdaling voor het merk. Bovendien wordt een operationeel verlies verwacht dat vergelijkbaar is met dat van vorig jaar.