Prada Group versterkt vaardigheden van lokale handwerksters in Mexico

De Prada Group breidt zijn trainingsprogramma voor vrouwen in de mode-industrie uit.

In samenwerking met het Bevolkingsfonds van de Verenigde Naties (UNFPA) heeft het Italiaanse bedrijf een modetrainingsprogramma gepresenteerd in Mexico. Het programma, getiteld 'Fashion Expressions: The Stories She Wears', is gericht op het versterken van de technische, artistieke en financiële vaardigheden van lokale handwerksters, kondigde de Prada Group maandag aan.

Het initiatief, dat in 2021 van start ging en deelnemers in Ghana en Kenia al heeft geholpen praktische vaardigheden voor de mode-industrie te ontwikkelen, heeft zijn volgende halte gevonden in de Mexicaanse staat Querétaro. 30 inheemse en lokale breisters en wevers zullen zes maanden ondersteuning krijgen om zowel hun productietechnieken als hun marketingexpertise te verbeteren. Het doel is ook om hun zelfbeschikking op het gebied van seksuele gezondheid te bevorderen.

Na de training kunnen ze een stage in de mode-industrie volgen. Lokale samenwerkingspartner Nest, een non-profitorganisatie die gendergelijkheid en de economische integratie van ambachtslieden bevordert, biedt ook het gebruik van een bibliotheek en training in financiën en bedrijfsontwikkeling.

"Het mooie van de samenwerking tussen UNFPA en Prada Group is dat creativiteit centraal staat bij het creëren van inclusieve gemeenschappen voor vrouwen en meisjes", zegt Mariarosa Cutillo, hoofd strategische partnerschappen van UNFPA. "We hebben de impact van dit model gezien in Afrika, waar mode is gebruikt om seksuele en reproductieve gezondheid en rechten, gendergelijkheid en economische empowerment van vrouwen te bevorderen, en we zijn enthousiast om de resultaten te zien die het zal hebben voor vrouwelijke ambachtslieden in Querétaro, Mexico."