Prada Group ziet omzet in eerste halfjaar met 16 procent stijgen

Een netto-omzet van 3,05 miljard euro voor Prada spa in het eerste halfjaar, eindigend op 30 juni. Dit is een stijging van zestien procent op jaarbasis (plus vijf procent organisch).

Het bedrijf sluit het tweede kwartaal af met een groei van 7 procent.

In detail, volgens een notitie van Prada spa, bedroeg de retailomzet 2,63 miljard euro. Dit is een stijging van 12 procent op jaarbasis (plus 3 procent organisch), vergeleken met een groei van 10 procent in het eerste halfjaar van 2025. Het merk Versace behoudt de strategische focus op het verhogen van de verkoopkwaliteit en de retailuitvoering. Het merk sloot het eerste halfjaar af met 305 miljoen euro.

Patrizio Bertelli: “We moeten wendbaar blijven en constant innoveren, gebruikmakend van onze industriële structuur”

“Dankzij de constante inzet voor productexcellentie, ondersteund door vakmanschap en creativiteit, zijn 22 opeenvolgende kwartalen van organische groei gerealiseerd. De context blijft onzeker; wendbaarheid en constante innovatie zijn noodzakelijk, met gebruik van onze industriële structuur en een balans tussen kortetermijndiscipline en langetermijnvisie”, aldus Patrizio Bertelli, president en uitvoerend bestuurder van de Prada Group, in de notitie. Onder de groep vallen de merken Prada, Miu Miu, Church's, Car Shoe, Versace, Marchesi 1824 en Luna Rossa.

Wat de afzonderlijke merken betreft, noteerde Prada in het eerste halfjaar een groei van de retailomzet van plus 3,3 procent op jaarbasis. Dit versterkte verder tot plus 6,3 procent in het tweede kwartaal, gedreven door like-for-like en full price.

De retailomzet van Miu Miu noteerde een stijging van plus 2,5 procent op jaarbasis in het eerste halfjaar. Het tweede kwartaal kende een groei van plus 2,6 procent, in lijn met het eerste kwartaal. Dit ondanks een grotere blootstelling aan het Midden-Oosten en een vergelijkingsbasis van plus 40 procent in het tweede kwartaal van 2025.

Het bedrijf, onder leiding van ceo Andrea Guerra, realiseerde een sequentiële verbetering in alle geografische gebieden, met uitzondering van het Midden-Oosten, dat een krimp van min 24 procent liet zien in het eerste halfjaar.

De prestaties van Versace zijn in lijn met de verwachtingen, met een netto-omzet van 305 miljoen euro in het eerste halfjaar.

Het merk, zo specificeert het management in de notitie, behoudt de strategische focus op het verhogen van de verkoopkwaliteit en de retailuitvoering. De komst van Pieter Mulier in juli markeert het begin van een creatieve herpositionering.

“De eerste modeshow die de nieuwe visie van Versace presenteert, staat gepland voor begin volgend jaar. Dan wordt de eerste collectie van de nieuwe creatieve koers onder leiding van Pieter Mulier getoond”, vertelde Lorenzo Bertelli, uitvoerend voorzitter van Versace, afgelopen maart tijdens de conference call met analisten en de pers voor de presentatie van de data van de Prada Group voor 2025. “Tot die tijd zal het werk gericht zijn op de analyse en ontwikkeling van toekomstige collecties”.

Terugkomend op de cijfers van het eerste halfjaar van Prada spa, die vandaag, 30 juli, bekend zijn gemaakt: de aangepaste Ebit bedraagt 530 miljoen euro. Dit komt overeen met een marge van 17,4 procent, inclusief Versace en de impact van wisselkoersen. De nettowinst voor het halfjaar bedroeg 327 miljoen euro.

De kasstroomgeneratie en de vermogenspositie zijn solide, zo staat in de notitie, met een netto financiële schuld van 693 miljoen euro.

Ceo Andrea Guerra: “De komst van Pieter Mulier bij Versace markeert het begin van een nieuw creatief pad”

“We sluiten het eerste halfjaar af met solide resultaten, ondersteund door een versnelling in het tweede kwartaal na een goede start van het jaar. Prada heeft een zeer positieve prestatie neergezet in het tweede kwartaal en we blijven investeren in product, retail en communicatie om het merk naar zijn volledige potentieel te begeleiden”, benadrukt Guerra.

“Miu Miu heeft zijn relevantie en aantrekkingskracht bevestigd, dankzij een solide en coherente koers die door de jaren heen is ontwikkeld, ondanks een nog steeds uitdagende vergelijkingsbasis. De komst van Pieter Mulier bij Versace (die per één juli chief creative officer van Versace is en rapporteert aan Lorenzo Bertelli, uitvoerend voorzitter van Versace, red.) markeert het begin van een nieuw creatief pad voor het merk. We zijn verheugd zijn talent en visie binnen de groep te verwelkomen. Onze strategie is duidelijk en onze merken hebben een solide basis. Met het oog op de komende maanden zullen we discipline en dynamiek in de uitvoering handhaven, en de ambitie van de groep nastreven om een duurzame groei te genereren die boven het marktgemiddelde ligt”, voegt de ceo toe.

Retailomzet in Europa in H1 stijgt met vijf procent, Midden-Oosten daalt met 24 procent

Azië-Pacific toonde aanhoudende soliditeit met een groei van plus 15 procent op jaarbasis en plus 6 procent op organische basis. Een continue verbetering voor Prada in het tweede kwartaal, ondersteund door een strikte uitvoering en gedreven door positieve trends in de hele regio. Robuuste groei voor Miu Miu gedurende de hele periode.

Europa groeide met plus 5 procent, maar kromp met min 4 procent op organische basis. Het tweede kwartaal liet een verbetering zien tot min 2 procent, ondersteund door een herstel van de toeristische uitgaven en de lokale vraag.

Noord- en Zuid-Amerika behielden een sterk groeitraject, met een stijging van plus 37 procent op jaarbasis en plus 17 procent op organische basis. Het tweede halfjaar kende een versnelling dankzij een grotere lokale vraag. Zowel Prada als Miu Miu bleven profiteren van de versterking van hun respectievelijke organisaties en de investeringen van de afgelopen jaren.

Een positieve trend in Japan, met een groei van plus 6 procent op jaarbasis en plus twee procent op organische basis. Een verbetering in het tweede kwartaal dankzij de solide lokale klantenkring en de toegenomen vraag van toeristen.

Het Midden-Oosten noteerde een krimp van min 24 procent op jaarbasis en min 24 procent op organische basis. Dit als gevolg van het aanhoudende conflict gedurende het hele tweede kwartaal. De lokale vraag bleef relatief veerkrachtig, met een verbetering op kwartaalbasis.

Focus op duurzaamheid en verantwoorde inkoop

“Het transitieplan naar grondstoffen met een lagere impact heeft een verantwoorde inkoop en productinnovatie verder gestimuleerd. Tegelijkertijd zijn het beheer van chemische stoffen en de inspanningen voor de decarbonisatie van de toeleveringsketen verder versterkt, in samenwerking met andere spelers in de sector”, specificeert de notitie.