Prada heeft banden met 222 leveranciers verbroken

Prada heeft in de afgelopen vijf jaar de banden met 222 leveranciers verbroken wegens het niet naleven van de regels. Dit is het gevolg van een ‘zero tolerance’-audit, een reactie op beschuldigingen van arbeidsmisbruik in de modeketen. De gegevens, verstrekt door Prada en bevestigd aan FashionUnited, zijn gepubliceerd door de Britse krant Financial Times.

Sinds 2020 heeft het Milanese bedrijf meer dan 850 inspecties uitgevoerd bij leveranciers en onderaannemers. Meer dan een kwart van deze inspecties resulteerde in een inkrimping van de leverancierslijst.

Prada, dat nu ongeveer duizend leveranciers en onderaannemers in Noord- en Midden-Italië heeft, constateerde schendingen van het arbeidsrecht.

Eind november benadrukte het management van het bedrijf dat directe controle over de toeleveringsketen een essentieel onderdeel is van het productiemodel van de Prada Group. Dit garandeert een authentieke ‘made in Italy’.

“We hebben besloten de namen te publiceren van de leveranciers waar we bijzonder trots op zijn. Zoals u weet, zullen we op de lange termijn uiteindelijk alle namen bekendmaken.” “Het bedrijf is wettelijk niet verplicht om alle niveaus van de productieketen openbaar te maken. Als de rapportageregels op een dag veranderen, maken we met alle plezier honderd procent openbaar, maar de regels moeten voor iedereen gelijk zijn. Waarom zouden we vandaag een voordeel geven aan concurrenten die informatie over onze productieketen zouden kunnen verzamelen?”, aldus Lorenzo Bertelli, marketingdirecteur en hoofd maatschappelijk verantwoord ondernemen van de Prada Group, tijdens een persbijeenkomst in Scandicci bij de Prada Academy Group.