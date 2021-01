Prada S.p.A. sluit FY2020 af met positief EBIT

Prada S.p.A. sluit het boekjaar 2020 af met een positief resultaat voor investeringen en belastingen, zo laat het moederbedrijf van zowel Prada al Miu Miu weten in een persbericht. Dit resultaat heeft het bedrijf te danken aan ‘zorgvuldig management van de kwaliteit en productmix’ waardoor het marge is verbeterd.

Prada S.p.A. doet in het persbericht de resultaten van het tweede halfjaar van 2020 uit de doeken. In de zes maanden was zo’n 9 procent van het winkelnetwerk van Prada gesloten. Hierdoor nam de omzet af met zes procent. Europa en Japan hadden last van de terugval van toerisme, terwijl in geheel Amerika, het Midden Oosten, Rusland en de Asia Pacific regio juist wel positieve cijfers werden geschreven, aldus het Italiaanse luxe bedrijf.

“Ik ben erg tevreden met de manier waarop we de moeilijkheden van het jaar dat net geëindigd is hebben aangepakt en hoe, ondanks de aanblijvende onzekerheid die waarschijnlijk doorzet de komende maanden, we positieve resultaten hebben neergezet,” aldus Patrizio Bertelli, de CEO van Prada S.p.A. “Dankzij de genereuze toewijding van de medewerkers hebben we snel en consequent kunnen reageren op de veranderingen in de markt, wat gewaardeerd is door onze klanten.”

Prada S.p.A. haalt in het bericht alleen de resultaten van de tweede helft aan en geeft nog geen overzicht van het financiële jaar 2020. Wanneer deze cijfers wel gepubliceerd worden is onduidelijk.