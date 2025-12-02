Prada SpA voltooit overname van Versace

Prada spa maakt vandaag de voltooiing van de overname van Versace van Capri Holdings bekend, na het verkrijgen van alle vereiste wettelijke goedkeuringen.

Het merkenportfolio van de groep breidt hiermee uit naar: Prada, Miu Miu, Church's, Car Shoe, Versace, Marchesi 1824 en Luna Rossa.

De door de groep ontworpen, geproduceerde en gedistribueerde collecties van kleding, lederwaren, schoenen en sieraden zijn verkrijgbaar in meer dan zeventig landen. Dit gebeurt via een netwerk van 620 eigen winkels, het directe e-commercekanaal, en geselecteerde e-tailers en warenhuizen wereldwijd.

De groep is via licentieovereenkomsten ook actief in de eyewear- en beautysector. Wereldwijd telt het bedrijf 25 fabrieken en 15.529 medewerkers (per 30 juni 2025, exclusief Versace).