Prêt-à-porter: SMCP omzet stijgt in eerste halfjaar, behalve in Azië

De omzet van modegroep SMCP, het moederbedrijf van Sandro, Maje, Claudie Pierlot en Fursac, is in het eerste halfjaar met 2,7 procent gestegen tot 601 miljoen euro. Groei werd gerealiseerd in alle regio's, behalve in Azië.

Een "solide" prestatie, vooral in de Verenigde Staten, waar de resultaten "opmerkelijk" waren in een markt die "onzeker en veeleisend" blijft, aldus CEO Isabelle Guichot tijdens een persconferentie. De regio Azië-Pacific noteerde een omzetdaling van 9 procent. Deze resultaten zijn te verklaren door de "optimalisatie van het winkelnetwerk in 2024", met name in China, aldus het persbericht en Guichot. Guichot prees echter de "veelbelovende start in nieuwe landen zoals India, Indonesië en de Filipijnen". De omzet in Frankrijk steeg met 2,3 procent. In de regio Europa, Midden-Oosten en Afrika (exclusief Frankrijk) nam de omzet toe met 6,3 procent en in Amerika met 10,3 procent.

Qua merken was Sandro de grootste groeier (plus 3,4 procent), gevolgd door Maje (plus 2,5 procent). De andere twee merken (Claudie Pierlot en Fursac) zagen hun gezamenlijke omzet met 0,6 procent stijgen.

Belangrijk is dat SMCP weer winstgevend is, met een nettowinst van 11 miljoen euro, tegenover een verlies van 27,7 miljoen euro in de eerste helft van 2024. Een "goede dynamiek" die de groep toeschrijft aan de rationalisatie van haar winkelnetwerk, door openingen in strategische markten en sluitingen van onrendabele winkels.

SMCP heeft nu wereldwijd 1.642 verkooppunten, twintig minder dan eind december.

Ook "een strikte controle van voorraden en investeringen" droeg bij aan de winstgevendheid. De voorraden daalden met 13 procent ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar, aldus het persbericht.

Gevraagd naar de mogelijke impact van de handelsoorlog van Donald Trump op de prestaties van de groep op de Amerikaanse markt, gaf Guichot aan dat SMCP "zich al had ingedekt" door de prijzen in de Verenigde Staten vanaf april te verhogen.