PrimaDonna brengt paspoppen met ‘levensechte rondingen en verhoudingen’ uit

Het Belgisch lingeriemerk PrimaDonna heeft ‘real-life’ paspoppen ontwikkeld. Het project is tot stand gekomen met behulp van AI en fans van het merk. Dit laat het merk weten via een persbericht.

"Lingerie maken waarin vrouwen zich goed voelen is onze drijfveer", zegt Innovation Manager Lien Van de Velde, "we doen het al jaren en zijn voortdurend bezig met het verbeteren van onze producten, onze manier van werken en hoe we omgaan met onze klanten. Met de nieuwe lingeriepaspoppen willen we hen een goed gevoel geven zodra ze onze lingerie in de etalage van een boetiek zien. Dat ze onze lingerie op zo'n paspop zien en denken: 'Wauw, zo kan ik er ook uitzien!' Daar doen we het voor."

PrimaDonna heeft pasmaten verzameld van duizenden vrouwen met diverse lichaamsvormen die anoniem hun maten hebben doorgegeven. De nieuwe gepatenteerde paspoppen van het lingeriemerk hebben bh-maat 80E en worden 3D-geprint in drie verschillende huidtinten.

Credits: PrimaDonna

PrimaDonna heeft eerder “echte” vrouwen in de spotlight gezet. Het lingeriemerk heeft drie keer een collectie gelanceerd waarbij haar eigen klanten model waren. Naast vrouwen met verschillende maten en vormen in de schijnwerpers zetten, presenteert het bedrijf nu ook representatieve paspoppen.

"Authenticiteit is een van onze kernwaardes", zegt Innovation Manager Lien Van de Velde. "Dat willen we uitdragen in alles wat we doen: van lingerieontwerp tot product, tot hoe we onze lingerie presenteren in de etalage van een lingerieboetiek.”

De nieuwe paspoppen zijn te zien in de lingeriewinkels van PrimaDonna. De lingerieketen heeft winkels in de Benelux, Duitsland en daarbuiten.