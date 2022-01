Primark behaalt omzetplus van 36 procent in Q1

Primark heeft in het eerste kwartaal van het financiële boekjaar een omzetplus van 36 procent geboekt, zo blijkt uit de update van het moederbedrijf Associated British Foods Plc. Hoewel er een flinke verbetering is met een jaar eerder, blijft de omzet in vergelijking met voor de pandemie nog wel vijf procent achter.

De stijging in vergelijking met een jaar eerder schrijft Primark toe aan het feit dat niet zoveel winkels gesloten waren in Groot-Brittannië en Europa. Een jaar eerder waren door lockdowns bijna alle winkels van Primark gesloten. De retailketen voelde nu ook enigszins de impact van de nieuwe coronavariant omikron. Hierdoor waren er tijdelijk minder passanten in de winkelstraat.

Het operationele winstmarge is in het kwartaal verbeterd, aldus Primark, en ligt hoger dan in eerste instantie verwacht. Het bedrijf deelt ook dat het van plan is de retail management structuur in Groot-Brittannië aan te passen zodat deze efficienter is. Daarnaast meldt de retailer dat de disruptie van de productieketen verlicht is, maar dat het bedrijf nog steeds te maken heeft met enige vertragingen. Primark verwacht dan ook dat de langere verzendtijden voor de orders doorzetten.