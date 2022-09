Primark belooft prijzen niet meer verder te verhogen

Primark belooft prijzen in het volgende boekjaar ondanks de sterke inflatie niet meer verder te verhogen, zo deelt Associated British Foods Plc, moederbedrijf van Primark, mee in een update. Verder geeft Primark aan volgend jaar “significante actie” te ondernemen om hun eigen kosten zoveel mogelijk onder controle te houden, maar dat ze desondanks hoe dan ook een lagere winstmarge verwachten door de combinatie van stijgende kosten en gelijke prijzen.

“Tegen deze huidige volatiele achtergrond en een context van waarschijnlijk sterk verminderd beschikbaar consumenteninkomen, hebben we besloten om volgend jaar geen verdere prijsverhogingen door te voeren naast de reeds uitgevoerde en geplande prijsverhogingen,” zo staat er vermeldt. “Wij zijn van mening dat deze beslissing in het belang van Primark is en onze kernpropositie van dagelijkse betaalbaarheid en prijsleiderschap ondersteunt.”

De belofte voor het volgende financiële jaar, dat op achttien september begint, komt vlak voor de bekendmaking van de financiële jaarresultaten van het huidige boekjaar. De verwachting voor de jaarresultaten is een omzet van zo’n 7,7 miljard pond (omgerekend zo’n 8,8 miljard euro), een stijging van veertig procent ten opzichte van vorig jaar. Ook voor het volgende financiële jaar verwacht Primark verdere omzetgroei.