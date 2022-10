Primark gaat click-en-collect diensten bieden in Groot-Brittannië

Retailer Primark maakt steeds verdere stappen in de wereld van omnichannel-retail. De keten gaat namelijk click-en-collect diensten aanbieden aan het einde van dit jaar, zo meldt FashionUnited UK.

Primark heeft tot nu toe geen webwinkel gehad en het aanbieden van click-en-collect diensten is een eerste stap in de online retail. 25 winkels in Groot-Brittannië zullen ophaallocaties worden voor bestellingen die online zijn gedaan. Het zal echter alleen gaan over producten voor kinderen, zo meldt FashionUnited UK.

De locaties die zijn gekozen variëren van vestigingen in binnensteden, kleinere vestigingen in winkelstraten en vestigingen die buiten steden liggen.