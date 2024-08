Primark gaat ontwerpteam verder trainen om circulariteit aan te scherpen

Primark is een samenwerking aangegaan met Circular Textiles Foundation om de medewerkers van de keten verder op te leiden op het gebied van circulair ontwerp. Op deze manier moet de kleding van Primark al ontworpen worden met het recyclen ervan aan het einde van de gebruikscyclus in gedachte.

Primark geeft aan dat het zichzelf het doel heeft gesteld om in 2027 het gros van de kleding in het assortiment makkelijk te kunnen recyclen. Wanneer al bij het ontwerp wordt nagedacht over hoe een item gerecycled kan worden, maakt dit op de lange termijn vaak makkelijker ze werkelijk te recyclen.

Tim Cross, oprichter van Circular Textile Foundation geeft in het persbericht aan: "Het delen van kennis is cruciaal om de problemen van de industrie snel en op grote schaal aan te pakken en dit is waar de Circular Textiles Foundation om de hoek komt kijken. Wij maken ontwerpen voor recyclebaarheid mainstream, toegankelijk en beschikbaar voor iedereen. We hopen dat we door met Primark samen te werken een stap dichter bij het stimuleren van industriebrede verandering komen. We kijken ernaar uit dat Primark met ons samenwerkt aan deze reis en de mogelijkheden om vooruitgang te boeken."

De nieuwe training die Primark met behulp van Circular Textiles Foundation op zet zal gegeven worden aan de ontwerpteams van Primark, maar ook aan enkele medewerkers van leveranciers van Primark. Het is niet de eerste training die de ontwerpteams van Primark ontvangen. Eerder werd in samenwerking met Circle Economy al een Circular Design Training opgezet voor zo’n 500 medewerkers, zo is te lezen in het persbericht.