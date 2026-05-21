Primark, H&M en Zalando pleiten voor belastinghervorming voor doorverkoop en reparatie

Grote moderetailers, waaronder Primark, H&M Group en Zalando, roepen overheden op tot belastinghervormingen om doorverkoop en reparatie commercieel toegankelijker te maken.

Deze oproep volgt op de ondertekening van een gezamenlijke verklaring door bijna 70 mode- en textielorganisaties. De verklaring, gecoördineerd door de Ellen MacArthur Foundation, waarschuwt dat de huidige belastingstelsels de productie van nieuwe kleding nog steeds bevoordelen ten opzichte van circulaire bedrijfsmodellen.

Andere ondertekenaars zijn onder meer Bestseller, Selfridges, Global Fashion Agenda, Arc’teryx, Decathlon, Vinted, Lacoste, Vestiaire Collective, ThredUp en Etsy.

De groep dringt er bij beleidsmakers in de EU, de Verenigde Staten en Canada op aan de btw op doorverkoop- en reparatiediensten te verlagen. Ook pleiten ze voor lagere loonbelastingen voor circulaire bedrijfsmodellen en de uitbreiding van de uitgebreide producentenverantwoordelijkheid (UPV) om de infrastructuur voor textielinzameling en -sortering te financieren.

De voorstellen krijgen vooral steun van retailers die hun activiteiten op het gebied van doorverkoop, reparatie en re-commerce uitbreiden. Dit gebeurt onder toenemende druk van duurzaamheidsdoelstellingen, textielafval en veranderend consumentengedrag.

Volgens het nieuwe rapport van de stichting, ‘The New Bottom Line: Policy levers to scale resale and repair for fashion’, kunnen gerichte beleidshervormingen de brutowinstmarges voor doorverkoopbedrijven verhogen tot wel 55 procent en voor reparatiediensten tot ongeveer 41 procent. De markt voor circulaire mode zal naar verwachting 393 miljard dollar bereiken in 2030 en groeit twee keer zo snel als de bredere mode-industrie.

In een verklaring zegt Leyla Ertur, directeur duurzaamheid van H&M Group: “Doorverkoop houdt producten in gebruik en voldoet tegelijkertijd aan de vraag van klanten naar betaalbare en duurzame keuzes. Maar vandaag de dag wordt dit bedrijfsmodel nog steeds economisch benadeeld.”

“Als overheden circulariteit serieus nemen, moeten ze actie ondernemen door dubbele belastingheffing af te schaffen, de loonkosten te verlagen en andere belemmeringen voor doorverkoop weg te nemen.”

Mark Buckley, hoofd mode en textiel bij de Ellen MacArthur Foundation, voegt toe: “Het potentieel van de mode-industrie om circulairder te worden is aanzienlijk, maar de economische omstandigheden werken doorverkoop en reparatie tegen. Bedrijven worden gestimuleerd om nieuwe grondstoffen te gebruiken in plaats van te investeren in het langer in gebruik houden van kleding.”

Het initiatief is onderdeel van het Fashion ReModel-project van de stichting. Dit project ondersteunt merken en retailers bij de ontwikkeling van inkomstenstromen uit doorverkoop, reparatie, verhuur en herfabricage. Deelnemende bedrijven rapporteren een vier keer snellere groei van hun circulaire omzet in vergelijking met de totale bedrijfsomzet. Toch vertegenwoordigt dit segment nog steeds een relatief klein deel van de totale omzet.

Bedrijven in de doorverkoop- en reparatiesector hebben vaak nog te maken met hoge loonkosten. Bovendien worden ze doorgaans geconfronteerd met belastingen op artikelen bij elke transactie, in plaats van alleen bij het oorspronkelijke verkooppunt.

Marianne Gybels, senior directeur duurzaamheid bij Vinted, zegt dat circulaire bedrijven de eerste keus moeten worden. Om dit te bereiken, moeten ze voldoen aan wat voor consumenten het belangrijkst is, zoals betrouwbaarheid en betaalbaarheid.

“Om het volledige potentieel te benutten, moet beleid bedrijfsmodellen ondersteunen die circulaire keuzes toegankelijker maken. Dit helpt de tweedehandsmarkt verder op te schalen en biedt consumenten hoogwaardige, betaalbare alternatieven die aanzienlijk beter zijn voor het klimaat dan het kopen van nieuwe producten,” concludeert Gybels.