Primark introduceert eerste mobiele app in Ierland en Italië

Voor het eerst begeeft budgetretailer Primark zich op de markt van mobiele apps met een nieuwe app voor consumenten. De app is al gelanceerd in Ierland (waar het opereert onder de naam Penny's) en Italië en zal de komende achttien maanden in andere regio's worden uitgerold.

Met de app kunnen klanten een reeks producten bekijken, de beschikbaarheid in de winkel controleren en gepersonaliseerde meldingen ontvangen over nieuwe collecties en aanbiedingen. Stijlinspiratie en de mogelijkheid om samengestelde favorieten op te slaan, dragen bij aan functies die de betrokkenheid stimuleren.

De lancering komt op een moment dat Primark zijn digitale aanwezigheid in verschillende markten verder uitbreidt, met name dankzij de uitrol van nieuwe of verbeterde websites in zijn zeventien operationele regio's. De beslissing om twee contrasterende markten te betreden - Ierland, waar het merk al goed gevestigd is als Penneys, en Italië, waar het nog steeds groeit - is bedoeld om de verdere ontwikkeling voor toekomstige lanceringen te ondersteunen.

In een verklaring zei Matt Houston, Chief Customer and Digital Officer van de retailer, dat de lancering een belangrijke stap is in een voortdurende digitale investeringsstrategie. Hij voegde eraan toe: “We weten dat onze klanten hun shopping journey steeds vaker online beginnen, of het nu gaat om het bekijken van nieuwe producten of het plannen van een bezoek. De app geeft hen de tools om dat op een intuïtievere, gepersonaliseerde manier te doen.

“Door de app in twee zeer verschillende markten te lanceren, kunnen we op grote schaal testen, de ervaring verfijnen en een stappenplan opstellen dat is gebaseerd op daadwerkelijk klantgedrag. Dat inzicht zal cruciaal zijn naarmate we de app verder ontwikkelen en ons voorbereiden om deze aan klanten in andere markten aan te bieden.”