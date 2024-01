Primark introduceert een aangepaste lingeriecollectie. Hiermee breidt het merk zijn assortiment uit voor mensen met een handicap, gezondheidsproblemen of beperkingen. Met de collectie wil het merk betaalbare adaptieve mode naar de winkelstraat brengen. De adaptieve lingeriecollectie bestaat uit vier items. Te weten: naadloze beha's, kanten bralettes, slipjes en menstruatie slips. Prijzen variëren rond de tien euro, met maten van 2XS tot 2XL. De adaptieve lingerielijn is vanaf vandaag verkrijgbaar in Primark Rotterdam Forum.

Primark lanceert eerste aangepaste lingerielijn Credits: Primark

De adaptieve capsulecollectie heeft Primark in samenwerking met technische specialisten en mensen met een handicap gemaakt, schrijft het merk in een persbericht. Dit initiatief is het eerste van Primark in adaptieve kleding. Primark heeft in de toekomst nog meer betaalbare collecties gepland staan.

Het assortiment ondersteunt Primarks missie om “iedereen te empoweren met betaalbare en inclusieve producten.” Primark heeft ook menstruatieondergoed, een menopauze assortiment en postoperatieve bh's binnen het 'Supporting Women for Life'-assortiment.