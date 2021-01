Primark lijdt omzetverlies van 540 miljoen pond

Primark heeft een omzetverlies van 540 miljoen pond (629 miljoen euro) geleden in verband met de lockdowns, voor de 16 weken tot 2 januari. Dat maakt het moederbedrijf van de fast-fashionretailer, Associated British Foods plc (AB Foods) bekend in een trading update.

Het bedrijf zei dat de misgelopen omzet zou kunnen oplopen tot 1,05 miljard pond (1,18 miljard euro) als alle gesloten winkels van Primark gesloten blijven tot 27 februari 2021, het financiële halfjaar. Gedurende de 16 weken tot 2 januari 2021 waren de verkopen van Primark 30 procent lager dan vorig jaar tegen constante wisselkoersen en 28 procent lager tegen actuele wisselkoersen. De periode werd vooral gekenmerkt door de impact van coronamaatregelen, aldus het persbericht. De maatregelen variëren van beperkte openingstijden tot volledige sluiting van winkels. “Onze schatting voor het omzetverlies tijdens de sluitingsperiode gedurende deze 16 weken is 540 miljoen pond (629 miljoen euro),” aldus het verslag. Op dit moment zijn 305 Primark winkels gesloten die 76 procent van de winkelruimte vertegenwoordigen.

De winkels die het meest verkochten, waren de winkels die tijdens de feestdagen open waren, zo blijkt uit het verslag. Alle kerst- en cadeau lijnen waren uitverkocht en de prestaties voor de productcategorieën “thuisblijven” waren sterk, vooral in nachtkleding en loungewear. Primark verkoopt alleen in fysieke winkels, wat betekent dat de winkel het verlies door coronamaatregelen niet heeft kunnen compenseren door een online aanbod van zijn producten. De keten heeft eerder gezegd dat online verkopen niet haalbaar is omdat het zijn lage prijs niet zou kunnen behouden met de extra kosten van bezorging en retouren.

Beeld: Unsplash