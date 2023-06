Primark Nederland onderzocht vanwege mogelijke greenwashing

De Reclame Code Commissie gaat onderzoek doen naar claims van Primark Nederland, zo heeft de redactie van FashionUnited vernomen. Bij de commissie is een klacht binnengekomen over de reclame-uitingen van het bedrijf in de winkels en online. De klacht gaat spreekt van greenwashing.

Een van de reclame-uitingen waarover de klacht gaat zijn de billboards van Primark waarop foto’s van kledingmakers te zien zijn. Deze foto’s zijn vergezeld door de woorden ‘opleidingen voor gelijkheid’ en ‘kansen voor iedereen’. Onderaan de poster staat in een kleiner lettertype vermeld dat Primark dit pas tegen 2030 wil aanpakken.

Laura van Gijn van De Roos Advocaten werkt onder andere aan de zaak. “Als je een claim doet met een bepaald voorbehoud zoals een streven, dan moet dit duidelijk uit de uiting zelf blijken. Disclaimers in slecht leesbare kleine lettertjes volstaan niet, zeker niet als de disclaimer tegenstrijdig is met de uiting zelf. Fundamenteler nog: Je mag niet misleiden. Je mag niet meer suggereren dan je werkelijk doet.”

FashionUnited heeft Primark benaderd voor een reactie.