Primark scherpt prijsstrategie aan met permanente prijsverlagingen

Primark verlaagt de prijzen van 26 procent van zijn herfst-/winter assortiment permanent. De prijsverlagingen maken deel uit van de internationale campagne 'Iconic Value', zo blijkt uit een persbericht van de retailer.

Een woordvoerder van Primark laat aan FashionUnited weten dat de prijzen van de betreffende artikelen gemiddeld 10 procent lager liggen dan vorig jaar. Het gaat om honderden producten binnen onder meer damesmode, herenmode, kinderkleding, nachtkleding en basics.

De prijsverlagingen zijn permanent. 'Iconic Value' is geen tijdelijke campagne, maar de zichtbare uitwerking van een bredere internationale strategie, aldus de woordvoerder. Met die strategie wil de retailer zijn prijs-kwaliteitverhouding nadrukkelijker onder de aandacht brengen.

Volgens de woordvoerder maakt Primark de prijsverlagingen mogelijk door het assortiment te vereenvoudigen. "Door onze collecties scherper op te bouwen, minder prijspunten te hanteren en te focussen op producten waar veel vraag naar is, halen we onnodige complexiteit uit ons assortiment. Zo kunnen we scherpe prijzen blijven bieden en tegelijkertijd investeren in kwaliteit, pasvorm en stijl."

Volgens Primark speelt de maatregel in op consumenten die kritischer kijken naar hun uitgaven. "Klanten letten meer dan ooit op betaalbaarheid en op wat zij voor hun geld krijgen. Daarom maken we onze scherpe prijzen opnieuw duidelijk zichtbaar in de winkel", aldus David Swann Lassche, algemeen directeur van Primark Nederland, in het persbericht.

Als voorbeelden van de prijsverlagingen noemt Primark onder meer een damestrui van Cocoon Yarn die in prijs daalt naar 19 euro (6 procent), een Max Warm Velvet Plush-legging voor dames die van 9 naar 7 euro gaat (14 procent) en een damesjas waarvan de prijs daalt van 28 naar 26 euro.