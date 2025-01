Primark verlaagt verwachtingen na teleurstellende verkoopcijfers in VK en Ierland

Associated British Foods (ABF), eigenaar van Primark, heeft zijn verwachtingen voor de budgetmoderetailer naar beneden bijgesteld. De like-for-like omzet in het Verenigd Koninkrijk en Ierland daalde met 6 procent, terwijl de totale omzet met 4 procent afnam. Dit is te wijten aan een algemene daling van de kledingmarkt in de regio en een voorzichtige stemming onder consumenten.

In het eerste kwartaal, de periode van 16 weken tot 4 januari 2025, rapporteerde de retaildivisie van ABF een omzet van 3,36 miljard pond (3,9 miljard euro). Dit is een daling van 0,4 procent bij huidige wisselkoersen, maar een stijging van 1,9 procent in constante wisselkoersen ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar.

De totale omzet van Primark steeg met 2 procent, met groei in Spanje, Portugal, Frankrijk, Italië, Centraal- en Oost-Europa en de VS. In elk van deze regio's werden nieuwe winkels gezien als belangrijke bijdragers aan de omzetstijgingen, met name in de VS, waar de omzet met 17 procent groeide.

ABF gaf aan dat de prestaties in damesmode werden beïnvloed door "zwakkere verkopen van winterkleding en seizoenskleding", terwijl vrijetijds- en nachtkleding juist sterker presteerden. Herenkleding en breigoed groeiden beide in de periode, terwijl Primark's kerstassortiment "goed verkocht".

Als gevolg van de zwakke prestaties mikt Primark nu op een omzetgroei in het lage enkelcijferige bereik in 2025. Volgens ABF zal dit worden aangedreven door een winkeluitrolprogramma in groeimarkten in Europa en de VS, die naar verwachting ongeveer 4 procent zullen bijdragen aan de totale omzetgroei van Primark, gecompenseerd door zwakkere like-for-like verkopen in het VK en Ierland.

De retailer verwacht nog steeds dat de aangepaste operationele winstmarge grotendeels in lijn zal blijven met het niveau van vorig jaar, terwijl de brutomarges zijn blijven verbeteren. ABF voegt toe: "Ondanks de marktomstandigheden in het VK en Ierland blijven we vertrouwen hebben in de Primark-propositie en blijven we ons richten op initiatieven op het gebied van product, digitaal en het stimuleren van onderliggende groei."