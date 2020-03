Primark verliest maandelijks 700 miljoen door winkelsluitingen

Primark sluit al zijn bijna vierhonderd winkels wereldwijd, ook in Nederland en België, voor onbepaalde tijd vanwege de coronacrisis. De Britse fast fashion keten gaat hierdoor maandelijks naar verwachting zo’n 705 miljoen euro mislopen, meldt moederbedrijf Associated British Foods in een persbericht.

Volgens het bedrijf zijn er verschillende “werkstromen opgezet om het effect van de verloren bijdrage van deze verkopen te verwachten”. Daarnaast worden alle uitgaven herzien, aldus Associated British Foods.

Primark probeert nu de vaste kosten te verlagen, onder andere door te stoppen met bestellen bij leveranciers. Uiteindelijk verwacht het bedrijf ongeveer de helft van de verloren bedrijfskosten terug te kunnen verdienen.