Primeur voor Inditex: eigen cosmeticalijn ‘Zara Beauty’

Beeld: Zara.

Spaanse retailgigant Inditex, het moederbedrijf van onder andere Zara, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius en Pull&Bear, lanceert zijn eigen cosmeticalijn, ‘Zara Beauty’. Dit meldt het bedrijf in een persbericht.

Eerder bracht Zara al een lippenstift op de markt, en parfums in samenwerking met het Britse cosmeticabedrijf Jo Malone London. Nu lanceert de Spaanse modeketen een complete make-up lijn, waarmee het inclusiviteit wil bevorderen in het beauty-segment. Volgens Zara is de cosmetica van ‘Zara Beauty’ daarnaast ook duurzaam, met hervulbare productverpakkingen, die gemaakt zijn van gerecycled glas.

Inclusieve beauty

Zara Beauty biedt lippenstift, foundation, balsems, oliën, bronzers, nagellak en make-up kwasten. De producten zijn ontwikkeld met behulp van de Britse visagiste Diane Kendal, aldus het Spaanse kledingmerk in een persbericht. De consument kan kiezen uit wel 130 kleuren voor de producten, met verschillende finishes. De cosmeticaproducten zijn met andere woorden geschikt voor verschillende huidskleuren.

De cosmeticalijn krijgt een aparte afdeling in Zara winkels wereldwijd, zoals dat ook het geval is voor bijvoorbeeld Zara Woman, Zara Man en Zara Kids. Er komt onder meer een speciale Zara Beauty afdeling in de Zara vestiging in de Amsterdamse Kalverstraat en de Brusselse vestiging van de keten aan de Gulden-Vlieslaan.

De cosmeticalijn is vanaf 12 mei zowel online beschikbaar als in alle Europese Zara winkels.