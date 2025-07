Princesse Tam Tam en Comptoir des Cotonniers officieel in surseance van betaling

Parijs - De crisis in de Franse prêt-à-portersector houdt aan: de lingerie- en kledingmerken Princesse tam tam en Comptoir des Cotonniers zijn officieel in surseance van betaling geplaatst.

De twee merken verkeren al jaren in moeilijkheden en konden de aanhoudende moeilijke marktomstandigheden niet langer het hoofd bieden. Fast Retailing France, de eigenaar van de merken en een dochteronderneming van de Japanse gigant Fast Retailing (bekend van Uniqlo), heeft eind juni uitstel van betaling aangevraagd bij de rechtbank van Parijs. Deze aanvraag is dinsdag goedgekeurd.

Middenklassemerken hebben al jaren te lijden onder de concurrentie van ‘ultra fast fashion’ en tweedehands kleding, die consumenten aantrekken met hun lage prijzen. De in Singapore gevestigde website Shein vertegenwoordigde in 2024 drie procent van de Franse kleding- en schoenenmarkt, aldus een onderzoek van Médiamétrie. Op het gebied van tweedehands kleding zag het Litouwse platform Vinted zijn verkoop in Frankrijk in 2023 met tweeëndertig procent stijgen ten opzichte van 2022, meldt de app Joko.

Princesse tam tam en Comptoir des Cotonniers hadden maatregelen genomen om zich aan te passen aan de veranderende kledingmarkt. In juni 2023 kondigde de groep een reorganisatieplan aan met ontslagen. Het plan voorzag in de sluiting van achtentwintig van de zevenenzestig winkels van Comptoir des Cotonniers en 101 van de 272 vaste banen. Bij Princesse tam tam zouden zevenentwintig van de negenenzestig winkels en vierentachtig van de 235 vaste banen verdwijnen. Daarnaast zouden er 119 banen verdwijnen bij Fast Retailing France.

De groep heeft sindsdien geen mededelingen gedaan over de uitvoering van dit plan. Er resteren nu nog ongeveer honderd winkels van Princesse tam tam en Comptoir des Cotonniers in Frankrijk en circa vijfhonderd werknemers bij Fast Retailing France, inclusief het hoofdkantoor.

Covid en inflatie

Andere traditionele modemerken die in surseance van betaling waren geplaatst, zijn erin geslaagd een koper te vinden. Soms werden ze later opnieuw in surseance van betaling geplaatst of zelfs direct geliquideerd.

De iconische kledingwinkels in stadscentra en winkelgebieden hadden al te lijden gehad onder de coronapandemie, de economische stilstand, de inflatie, de stijgende energiekosten, de hogere grondstofprijzen, de hogere huren en de stijgende lonen. Merken als Camaïeu, Kookaï, Burton of London, Gap France, André, San Marina, Kaporal, Jennyfer, Du pareil au même, Sergent Major, Esprit, C&A, Naf Naf en IKKS hebben hier al de gevolgen van ondervonden.

Om ‘fast fashion’ tegen te gaan, heeft de Europese Commissie in mei voorgesteld om twee euro aan kosten in rekening te brengen voor elk ‘klein’ pakket met een waarde van minder dan 150 euro dat Europa binnenkomt (momenteel vrijgesteld van douanerechten). De overgrote meerderheid van deze pakketten is afkomstig uit China.

De CEO van Carrefour, Alexandre Bompard, wil nog verder gaan en pleitte woensdag op RTL voor een ‘Trump-achtige’ belasting van honderd procent op de waarde van kleine pakketten uit China. ‘Ik vecht elke dag voor lage prijzen, maar er is een grens aan lage prijzen ten koste van alles’, aldus Bompard over deze pakketten.