Privacyzorgen groeien door slimme brillen van Meta

Er zijn steeds meer zorgen over de slimme zonnebrillen van Meta. Met deze brillen kunnen gebruikers foto's en video's maken van alles wat ze zien, zonder dat mensen in de omgeving dit altijd doorhebben. Volgens actualiteitenprogramma Nieuwsuur verschijnen daardoor steeds vaker beelden op sociale media die ongemerkt zijn opgenomen. Dat roept vragen op over privacy en sociale veiligheid.

Op het eerste gezicht lijken de Meta-brillen gewone zonnebrillen. In het montuur zitten daarentegen kleine camera's, microfoons en een AI-assistent verwerkt. Om duidelijk te maken wanneer er wordt gefilmd, gaat er een klein lampje branden en klinkt een sluitergeluid. Toch is dat lampje niet altijd goed zichtbaar. Bovendien kan het lampje worden afgeplakt of aangepast, waardoor omstanders vaak niet merken dat ze worden gefilmd.

Extra maatregelen

Toezichthouders volgen de ontwikkeling van slimme brillen nu op de voet. Het Europees Comité voor gegevensbescherming (EDPB) kijkt aan het einde van deze zomer of er extra regels nodig zijn voor het gebruik van deze technologie.

Ook buiten Europa ligt Meta onder vuur. In de Verenigde Staten is er een rechtszaak van consumenten die vinden dat Meta zijn belofte heeft gebroken dat de brillen genoeg ingebouwde privacybescherming bieden. Daarnaast is de Britse privacytoezichthouder een onderzoek begonnen nadat bekend werd dat Meta-medewerkers gevoelige beelden konden zien die met de AI-brillen waren opgenomen.

Meta heeft aan Nieuwsuur laten weten dat ze niet willen dat mensen stiekem video's van anderen maken. Ze willen niet dat mensen anderen lastig vallen en die beelden op hun platform plaatsen. Meta zegt dat het bedrijf gebruikers duidelijk toestemming vraagt om foto's en video's te beoordelen. Ze doen dit om de prestaties van producten te verbeteren.

Toch komen er meer slimme brillen

Ondanks de kritiek blijven grote technologiebedrijven geld steken in slimme brillen. Apple werkt naar verluidt aan een eigen model dat mogelijk volgend jaar uitkomt. Daarnaast waagt Google ook opnieuw een poging. Ruim tien jaar geleden bracht het bedrijf Google Glass op de markt, maar die slimme bril verdween na minder dan twee jaar weer uit de schappen. De hoge prijs en zorgen over privacy zorgden ervoor dat het product geen succes werd. Maar met de opkomst van AI en nieuwe technologieën hoopt Google het nu opnieuw te proberen.