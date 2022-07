Priyanka Chopra Jonas & Nick Jonas investeren in luxe mode- en sportmerk Perfect Moment

Het luxe mode- en sportkleding merk Perfect Moment kondigt vandaag in een persbericht aan dat acteur Priyanka Chopra Jonas en artiest Nick Jonas als investeerders een partnerschap zijn aangegaan met het merk.

Chopra Jonas en Jonas zullen een belangrijke rol spelen in de evolutie van het merk, nu het nieuwe markten in Azië en het Midden-Oosten betreedt en blijft groeien in de grootste markten, aldus het persbericht.

Jane Gottschalk, medeoprichter en creatief directeur van Perfect Moment zegt in het persbericht: "Ik kan me geen leuker, diverser en zakelijker koppel voorstellen om ons te helpen het merk naar een hoger niveau te tillen. Ze worden wereldwijd niet alleen bewonderd om hun talent, maar ook om hun passie voor het leven en hun onberispelijke smaak. Deze combinatie vindt weerklank bij het publiek overal ter wereld en vertegenwoordigt perfect de waarden waar Perfect Moment bekend om staat."

Priyanka Chopra Jonas vult aan: "Niet hoeven kiezen tussen er geweldig uitzien en presteren op het hoogste niveau is een consumentenbehoefte die Perfect Moment niet alleen begrijpt, maar die in het ethos van dit merk is ingebakken. Ik ben er trots op dat ik een strategische investeerder en adviseur mag zijn voor zo'n gedurfd en trendsettend bedrijf. We kijken uit naar een mooie toekomst."

Hoewel Perfect Moment is uitgegroeid van een merk voor extreme sport racers tot een modemerk met een sterke positie in dameskleding, is het bedrijf van plan de focus weer te verleggen naar de bestaande herenkleding collectie om een compleet aanbod te creëren voor hun consumenten.

Perfect Moment werd in 1979 opgericht in Chamonix, Frankrijk, door Thierry Donard, een Franse racer die filmmaker werd. In 2010 werd het hoofdkantoor overgebracht naar Hong Kong en vervolgens naar Londen. Perfect Moment staat vooral bekend om zijn kleurrijke en ‘fashion-forward’ ski- en surfkleding. Het merk produceert en distribueert direct de kleding en accessoires onder het merk Perfect Moment via zijn online winkel en in exclusieve internationale warenhuizen en multi-brand outlets.