Product abonnementen onder de loep: Gambettes Box, On That Ass en Savah

Geen zorgen meer of je nog genoeg nette panty’s, onderbroeken of lingerie hebt. Elke maand worden ze gewoon netjes bezorgd in de brievenbus. Product abonnementen rukken op, al 2,1 miljoen Nederlanders hebben een product abonnement, zo bleek uit recent onderzoek van Multiscope. Van al deze abonnementen heeft zelfs al 9 procent betrekking op kleding. Nederland kent al diverse varianten waaronder Gambettes Box, On That Ass en Savah. Tijd om deze services eens onder de loep te nemen.

Voordat we starten is het belangrijk om een onderscheid te maken tussen product abonnementen en de outfitboxen die ook door middel van een abonnement werken. Bij outfit boxen selecteert een stylist diverse items waarbij de klant altijd nog kan besluiten welke items hij of zij wil houden en vervolgens afrekent. Bij product abonnementen gaat het om een vooraf afgesproken bedrag en aantal producten. Deze items kunnen niet geretourneerd worden.

Voor de consument zijn dit soort abonnementen een uitkomst als het gaat om gemak, maar er zijn ook kritische geluiden te horen. Elke maand een product opgestuurd krijgen dat wellicht niet bevalt, hoe duurzaam is dat?

Abonneren op panty’s, onderbroeken en lingerie: Product abonnementen onder de loep

Producten waarbij een abonnementsvorm goed zou werken zijn producten die vaak vervangen moeten worden, zo meldde non-profitorganisatie Fashion for Good, in 2019 op basis van eigen onderzoek. Op dat gebied hebben Gambettes Box (panty’s), On That Ass (onderbroeken voor mannen) en Savah (lingeriesets) een goed item gevonden. Bij de eerste twee betaalt de abonnee een vast bedrag per maand en krijgt bij On that Ass één onderbroek en bij Gambettes Box twee panty’s en soms een accessoire. Bij Gambettes Box zijn de producten voor elke abonnee hetzelfde. Bij Savah en On That Ass valt er echter nog te kiezen.

On That Ass heeft bijvoorbeeld twee soorten abonnementen: de ‘original’ waarbij het gaat om een onderbroek met uitgesproken print of ‘basic’ waarbij het dus gaat om effen onderbroeken. Savah maakt de keuze nog groter. De consument kiest hoe vaak in het jaar het een lingerieset wil ontvangen (4, 6 of 12 keer) en moet vervolgens een quiz doen om hun stijl te bepalen waarop de producten worden aangepast. De prijs die de consument alsnog per maand betaalt, verschilt per frequentie van de box. In de maand van de levering krijgt de abonnee een mail met twee stijl voorstellen en een derde optie om de mysterybox te kiezen. Deze mysterybox is uiteraard afgestemd op de stijlvoorkeur van de abonnee door middel van een algoritme. Past het item niet, dan wordt een andere maat meegestuurd de volgende levering en kan de abonnee de oude set aan iemand anders geven.

Gambettes Box

Panty-abonnement Gambettes Box

Abonnement: 2 panty’s (en soms een accessoire) voor 15,99 euro per maand inclusief levering.

Allereerst nemen we Gambettes Box onder de loep, die op de website en via een schriftelijk interview zeer transparant is over de stappen die het onderneemt. Neem bijvoorbeeld de productie: alle panty’s worden sinds september vorig jaar gemaakt van gerecyclede materialen (garen die zijn overgebleven uit eerdere producties), zo vertelt Jara van der Ham, country manager Nederland bij Gambettes Box. Het bedrijf introduceerde afgelopen april ook panty’s van eco polyamide garen, op basis van ricinusolie. Deze panty’s zijn bio-based en gemaakt van hernieuwbare en 100 procent natuurlijke grondstoffen. Van der Ham vertelt dat de panty’s van bio-sourced materiaal een test waren. “Het is voor ons heel belangrijk geweest om eerst te testen wat onze abonnees van deze nieuwe innovaties hebben gevonden, we baseren altijd de creatie van onze volgende boxen op de feedback van onze abonnees.”

Wie Gambettes Box kent, weet dat het bedrijf in de zomermaanden tijdelijk van panty’s overstapt op producten die benen ook goed eruit laat zien in de zomer. Denk aan shorts, cover-ups, jumpsuits en jurkjes. De kleding in de zomer boxen wordt gemaakt van of GOTS-gecertificeerd biologisch katoen of van eco-viscose.

Vanwege de abonnementsvorm weet Gambettes Box altijd hoeveel er geproduceerd moet worden. “Aangezien we maandelijks een box sturen, kunnen we heel nauwkeurig uitrekenen hoeveel voorraad we nodig hebben. De productie wordt hier op gebaseerd en hebben we nagenoeg geen overgebleven voorraad. Aangezien we ook niet printen op onze panty’s, blijven er ook geen rollen stof over,” aldus Van der Ham.

Productie van de panty’s gebeurt daarnaast dichtbij huis. De items worden in Italië gemaakt en het inpakken gebeurt vervolgens in Spanje waarna de boxen worden verspreid naar de abonnees in dertien landen. De levering gebeurt allemaal via de weg, van zowel de productielocatie naar de verpakkingsfaciliteit als naar de abonnees. Alleen de zomer items komen van wat verder weg, maar deze worden per boot verstuurd, zo schrijft Gambettes Box op de website.

Dat brengt ons kort bij de verpakking. Afgelopen jaar heeft Gambettes Box de verpakking gestript van al het onnodige en verstuurd de panty’s nu in een minimalistische doos van gerecycled karton die wordt gemaakt in Frankrijk. Waar in eerste instantie Gambettes nog allerlei flyers stopte in de box, print het bedrijf nu de foto’s en informatie aan de binnenkant van de box. Zo bespaart het dus onnodig materiaal.

On That Ass

Onderbroek-abonnement On That Ass

Abonnement: één boxer per maand voor 9,99 euro inclusief levering.

On That Ass besteedt op de website ook aandacht aan het onderwerp duurzaamheid. Zo schrijft het bedrijf precies genoeg materiaal in te kopen voor het aantal members dat een boxershort ontvangt. De onderbroeken worden in de eigen fabriek in China geprint, gesneden, in elkaar genaaid en verpakt. De fabriek heeft een BSCI en Oeko Tex certificaat wat onder andere inhoudt dat goede werkomstandigheden gegarandeerd worden het gebruik van schadelijke stoffen beperkt worden. Het gebeurt zelden dat er voorraad overblijft bij een order, maar wanneer dit gebeurt worden de overgebleven onderbroeken geschonken aan goede doelen, zo vertelt Raymond Klaassens van On That Ass schriftelijk.

De boxershorts moeten dus van verder komen dan de panty’s van Gambettes Box, maar de shorts komen in één levering met een containerschip naar Rotterdam. “Het duurt wat langer, maar het is minder vervuilend,” aldus het bedrijf. De onderbroeken worden dus al in China verpakt en hoeven in Europa niet nog een los naar een andere verpakking faciliteit. On That Ass kiest voor een enkele plastic verpakking, omdat dit op dit moment de beste oplossing om de boxershort netjes, droog en onbeschadigd bij de abonnee te krijgen. Op de website vraagt het bedrijf de abonnee ‘een handje te helpen’ en de verpakking bij het plastic afval te recyclen. Dat brengt ons bij het kopje recycling: On That Ass vraagt onderbroeken met een productiefout terug te sturen zodat ze gerecycled kunnen worden. Hiervoor werkt het bedrijf samen met Philtex.

Last but not least

Lingeriebox Savah

Abonnement: Eén lingerieset per 3, 2, of elke maand. Prijzen verschillen per frequentie van levering.

Op het gebied van productie is nieuwkomer Savah een uitzondering in dit verhaal. Lingeriebox Savah ontwerpt en produceert niet zelf, maar gebruikt lingerie van partners. “Ik denk dat je een hele grote slag slaat door gebruik te maken van wat er al is in de wereld en dit beter bij je klant onder de aandacht te brengen naar behoefte van de klant,” aldus businesspartner bij Savah, Helene Tiggelhoven, tijdens een telefonisch interview. Het is dan ook de bedoeling om meer partners bij Savah aan te sluiten, zodat altijd aan de wens van de abonnee voldaan kan worden op het gebied van stijl en fit. Op dit moment biedt het bedrijf bijvoorbeeld nog geen grote maten aan.

Tiggelhoven geeft aan dat het bedrijf het algoritme nog verder aan wil scherpen en meer door wil ontwikkelen op thema’s, maar ook een goedkopere en duurdere variant van de lingeriebox wil implementeren. Door zo goed mogelijk de abonnee te helpen met het opmeten van de maat, wil het bedrijf het ook duurzaam houden in de zin dat er bijna niet geretourneerd wordt. Mocht een set niet passen geeft Savah aan dat de abonnee het product mag houden en aan een vriendin of ander persoon mag schenken. Via contact met Savah kan vervolgens de maat aangepast worden. “Na een maatwissel moet het in principe de juiste fit zijn, zeker in verband met ons algoritme,” zo vertelt Tiggelhoven.

Doordat Savah werkt met partners houdt het bedrijf dus zelf geen voorraad en hoeven de producten niet van een productielocatie naar meerdere locaties. “Wij moeten zorgen dat de afspraken met leveranciers goed op orde zijn, anders krijg je problemen met de bevoorrading. We willen geen eigen voorraad, maar we moeten wel aangeven wat we verwachten aan aantallen. We hebben hele gedefinieerde data - de maten, de stijlen, de voorkeuren, dus je kunt redelijk goed forecasten wat je nodig hebt,” aldus Tiggelhoven. De leveranciers zorgen vervolgens alleen dat de producten op tijd bij de verpakkingslocatie zijn, een sociale werkplaats. De verpakkingen zijn gemaakt van papier en karton en daarom te recyclen.

“Wij zorgen ervoor dat wij aan de hand van het assortiment een voorselectie maken voor de vrouw. Waar wij in moeten door ontwikkelen is nog beter intunen op de mood van de vrouw. Wij zitten met de box echt op het personaliseren en het versimpelen van het kopen van lingerie,” zo vat Tiggelhoven samen.

Product abonnementen onder de loep: Hoe duurzaam zijn ze?

Wanneer we deze drie abonnementen naast elkaar leggen kijkt elk van de bedrijven anders naar het concept duurzaamheid. Dat is ook logisch aangezien ‘duurzaamheid’ zo’n brede term is en op zoveel bedrijfsonderdelen betrekking heeft. Waar het voor de een belangrijk is om dichtbij te produceren en producten recyclebaar te maken, is voor de ander het transport weer juist belangrijk of het feit dat het bedrijf de juiste producten aanbiedt en zelf geen extra erbij maakt.

De vraag: ‘Hoe duurzaam is dat nou, een kledingabonnement?’ blijkt dus een redelijk positief antwoord te hebben, in ieder geval bij deze drie bedrijven. Het oordeel blijft echter aan u, de lezer, wat duurzamer is. Elke maand producten geleverd krijgen die aan uw wensen voldoen of eindeloos online blijven zoeken, bestellen, uitproberen en retourneren?