Productieketens flink opgeschud: modemerken annuleren orders ter waarde van miljarden euro’s

De gehele modebranche voelt de invloed van de corona crisis. Waar eerst nog alleen gevreesd werd voor productie vertragingen door de sluiting van fabrieken in China, wordt elke schakel in de productieketen nu beïnvloed nu het virus ook zorgt voor lockdowns in de rest van de wereld.

Inkopers wereldwijd hebben alleen al 1,5 miljard dollar een orders in Bangladesh geschrapt, zo laat Rubana Huq, president van de Bangladesh Garment Manufacturers and Exporters Association, weten op LinkedIn. 1.089 fabrieken hadden op het moment van Huq’s post gecancelde orders. Schone Kleren Campagne meldt dat ongeveer 10 procent van de kledingfabrieken uit de regio Yangon in Myanmar tijdelijk gesloten zijn. Deze informatie ontving de organisatie uit het eigen netwerk. Ook andere fabrieken in Sri Lanka, Bangladesh, Indonesië, Albanië en uit landen in Midden-Amerika dreigen gesloten te worden, aldus de Schone KLeren Campagne.

Alle stappen op de productieketen opgeschud door coronacrisis

“Het effect [van de coronacrisis, red.] is te zien door middel van fabriekssluitingen en baanverlies voor arbeiders die al tot een van de meest kwetsbare behoren,” aldus Leonie Barrie, Apparel Analyst bij GlobalData in een persbericht. “De situatie is ongekend en wordt waarschijnlijk eerst erger voordat deze zal verbeteren. Liquiditeit en cash flow zijn nu grote problemen in de kleding productieketen. Maar, er is nog het vooruitzicht op een nog ergere disruptie en miljoenen van banen die verloren gaan als fabrieken niet het geld hebben om het tot het einde van de crisis uit te zingen.” Barrie stipt aan dat er geen leidraad is voor iemand in de industrie omdat men zich nog nooit in een dergelijke situatie zoals de coronacrisis heeft bevonden. “Terwijl merken omgaan met hun eigen uitdagingen, moeten ze ook verantwoord in blijven kopen in hun gehele productieketen. Veel merken en retailers focussen nu op hun eigen overleving, maar ze moeten ook kijken naar de financiële tol die het eist bij fabrieken en de medewerkers. Samenwerking, medewerking en strategische partnerschappen hebben al zijn nu meer nodig dan ooit te voren.”

De oproep tot solidariteit komt inmiddels, na enkele weken van lockdowns in Europa en vergaande maatregelen in andere gebieden, vanuit de gehele wereld. Ook de International Apparel Federation (IAF) doet deze oproep om solidair te zijn in de gehele productieketen. “Van geen enkele inkoper wordt verwacht om zijn eigen baan op te offeren of die van zijn medewerkers om leveranciers te redden. Maar samen zoeken naar manieren om de schade voor leveranciers te beperken is niet alleen broodnodig, maar ook haalbaar,” zo luidt het bericht van de IAF. “Het verplaatsen van de pijn naar verder in de productieketen leidt alleen maar op een vertrouwensbreuk die lastig te repareren zal zijn wanneer de crisis over is.” Het IAF benadrukt dat internationale solidariteit ook nodig is van overheden en burgers om de mensen die kleding maken te ondersteunen. Door de handen ineen te slaan hoopt de organisatie dan ook dat een industrie-breed steunplan opgezet wordt om de meest kwetsbare gedeelten van de wereldwijde kleding en textielindustrie te beschermen.

Beeld: Bangladesh Accord