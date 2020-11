Promiss overgenomen door Belgische modemerk Paprika

Oud FNG-merk Promiss heeft een nieuwe eigenaar. Belgisch modemerk Paprika heeft het merk overgenomen, zo bevestigt CEO Vincent Rousseau telefonisch aan FashionUnited.

Paprika heeft het merk en het klantenbestand van Promiss overgenomen. Paprika ‘betreedt hiermee het high-end stadsmode segment in de plus-size markt,” aldus het persbericht. De overname past binnen de ambitie van Paprika om de beste in Europa te worden op het gebied van plus size mode. Paprika wil Promiss gaan ontwikkelen tot digitaal merk en het bedrijf heeft zich als doel gesteld meer dan 50 procent van de omzet online te willen realiseren. “Paprika wil van Promiss een 100 procent digitaal merk maken, met een selectieve offline aanwezigheid in high-end warenhuizen, en net als Paprika overal in Europa verkopen.”

Dat Promiss een digitaal merk wordt, sluit aan bij de ambitie die FNG begin dit jaar nog uitsprak voor het merk. Begin 2020 werd nog aangekondigd dat alle winkels van Promiss gesloten gingen worden, maar destijds behoorde het merk nog tot de FNG Group. Na het faillissement van FNG is Promiss overgegaan in de handen van NXT Fashion van mode-ondernemer Martijn Rozenboom. Rozenboom heeft op dit moment van de vijf merken die hij overnam van FNG alleen nog Steps en Miss Etam in handen. Claudia Sträter en Expresso zijn inmiddels in handen van de Nederlandse Van Uffelen Groep.

Nieuwe eigenaar voor Promiss: het Belgische plus-size merk Paprika

“Paprika verwelkomt Promiss in haar portfolio van plus size merken. We kijken ernaar uit om met succes de high-end stadsmode markt te betreden, als aanvulling op Paprika’s huidig assortiment. Dankzij de online expertise van de groep, de omnichannel strategie en de ervaring in andere Europese markten, versnellen we de commerciële ontwikkeling van Promiss,” aldus CEO van Paprika Vincent Rousseau in het persbericht. Daarnaast vult Geoffrey Baudts, Chief Ecommerce Officer bij Paprika, aan: “Paprika gaat haar sterk ontwikkelde online infrastructuur gebruiken om binnen nu en twee maanden een nieuwe webwinkel voor Promiss op te zetten. Paprika’s goede relatie met bestaande partners van Promiss maken een soepele overgang mogelijk en biedt zelfs extra mogelijkheden.”

Promiss werd in 1994 opgericht en focust zich op de stijlvolle en actieve Nederlandse vrouw. Het merk wordt momenteel verkocht via de eigen webwinkel, Wehkamp en Zalando. Virginie Duhez, de nieuwe Head of Style voor Promiss, in het persbericht: “De collecties van Promiss worden ontworpen met behoud van de essentie van het merk, namelijk chique en met stedelijke elegantie voor de actieve vrouw. De Promiss-collecties zullen grotendeels in Europa worden geproduceerd, waarbij gebruik wordt gemaakt van hoogwaardige en duurzame stoffen”.