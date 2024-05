Pronovias Group ontslaat 25 procent personeelsbestand

Spaans bruidsmodebedrijf Pronovias Group kondigt een strategisch plan aan waarvan een ontslagronde een onderdeel is. Het personeelsbestand zal met ongeveer 25 procent krimpen, zo blijkt uit het statement.

Voortbouwend op een transformatieproces dat begin 2023 werd geïntroduceerd, is het nieuwe strategische plan gericht op het stimuleren van de winstgevendheid, groei en consolidatie van het bedrijf en zal het beginnen met een nieuw aanpassingsprogramma gericht op ontslagen die gevolgen zullen hebben voor het personeel op het hoofdkantoor in Barcelona.

Werknemers op deze locatie hebben al een arbeidsreglementair dossier (ERE) voorgelegd gekregen, een Spaans proces voor collectief ontslag dat gevolgen zal hebben voor ongeveer 85 van de 332 werknemers.

In een persbericht zegt de groep dat de stap nodig was om een nieuwe ‘routekaart’ (plan) te versnellen die gericht is op het veiligstellen van de toekomst van het bedrijf, met als doel het bouwen van ‘een operationeel model dat past bij de kenmerken van de huidige markt’ en ‘de capaciteit om alle groeikansen te verkennen in strategische markten, zowel nieuwe als bestaande’.

Deze routekaart, die zich uitstrekt van 2025 tot 2027, omvat een bijzondere nadruk op de Amerikaanse markt, waar Pronovias zei dat het streeft naar een verdubbeling van het huidige omzetvolume. Verdere strategieën zullen op een later tijdstip worden bekendgemaakt en omvatten een diversificatie van de merkenportefeuille en de introductie van een nieuwe distributiestrategie om de verkoopvolumes te verbeteren.

Dit zal echter volgen op een reeks aanpassingsplannen en managementherstructureringen bij het bedrijf. Recent daalde de omzet in het boekjaar 2023 met 8,9 procent en behaalde het daarnaast een ebitda van 2,4 miljoen euro. De nettoverliezen van de groep bedroegen 98,1 miljoen euro, wat de uitdagingen weerspiegelt waar de wereldwijde bruidsmodemarkt momenteel voor staat en die het moeilijk heeft sinds het begin van de pandemie.

De Spaanse bruidsmodegroep heeft onder meer de merken Pronovias, Vera Wang Bride en het Nederlandse Ladybird in het portfolio. De groep verkocht eind 2022 een meerderheidsaandeel aan een consortium van investeerders.

Dit nieuws werd eerder gepubliceerd op FashionUnited ES. Vertaling en bewerking naar het Nederlands door Caitlyn Terra.