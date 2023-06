Proost! Start-up krijgt 1,1 miljoen pond voor leersoort gemaakt van bier

De verbeelding kent geen grenzen als het gaat om de zoektocht naar duurzame textielinnovaties. Leerachtige materialen zijn erg gewild in de mode- en luxe-industrie en zodoende zijn materialen als bananen, inktvisgenen en recentelijk garnalen allemaal al beproefd. Inmiddels is ook bier ontdekt als plastic-vrij alternatief voor leer.

Bierliefhebbers hoeven zich echter geen zorgen te maken, want ten eerste is de uitvinding nog niet op commerciële schaal en ten tweede wordt alleen gerstafval van de bierproductie gebruikt, niet de populaire vloeistof zelf.

Nieuwe textielinnovatie afkomstig van bier kan zonder plastic

De uitvinder is het in Londen gevestigde bedrijf Arda Biomaterials, dat onlangs een investering van 1,1 miljoen Britse pond (bijna 1,3 miljoen euro/1,4 miljoen Amerikaanse dollar) binnenhaalde. Het Clean Growth Fund investeerde samen met anderen zoals Plug and Play, Serpentine Ventures, Satgana en een groep angel investors uit de alternatieve eiwit-, mode- en klimaattechnologie-ecosysteemsectoren.

Credits: Edward Mitchell (links) en Brett Cotten (rechts) van Arda Biomaterials met de grondstof, de leer-innovatie en een welverdiend biertje. Beeld: Arda Biomaterials

"Veel mensen denken dat leer een bijproduct van koeien is, maar het is eigenlijk meer een bijkomend product dat de voortzetting van de veeteelt subsidieert. Het gebruikte graan van brouwerijen wordt meestal verbrand, gestort, anaeroob vergist tot gas of aan dieren gevoerd als goedkoop voer - allemaal zeer laagwaardige toepassingen. Ik ben blij dat we de koe kunnen overslaan om een echt nieuw product te creëren dat tot nu toe honderd procent dier- en plasticvrij is," verklaarde Brett Cotten, CEO van Arda, in een persbericht.

Arda werd in 2022 opgericht door Edward TJ Mitchell en Brett Cotten, die elkaar leerden kennen via de wereldwijde investeerder in talent Entrepreneur First. Mitchell heeft een PhD in scheikunde en Cotten deed ervaring op in de alternatieve eiwitsector, van start-ups tot investeerders. Het bedrijf werkt momenteel samen met brouwerijen langs de 'Bermondsey Beer Mile' in Zuid-Londen, waar ooit de leerlooierijen van de stad gevestigd waren.

"De komst van goedkope kunststoffen heeft een eeuw van innovatie in het gebruik van natuurlijke grondstoffen voor het maken van materialen tenietgedaan. Nu, met duurzaamheid in gedachten, ontdekken we dat de natuurlijke wereld alle bouwstenen heeft die nodig zijn om prachtige en duurzame materialen te maken. De productie van leer is bijzonder grondstofintensief en de huidige alternatieven zitten vol plastic. De chemische samenstelling in afvalgraan is bij uitstek geschikt om te worden getransformeerd tot een materiaal dat veel van de eigenschappen van leer en meer kan evenaren," voegde Arda's CTO Mitchell toe.

Credits: Het bronmateriaal en het biomateriaal van Arda. Beeld: Arda Biomaterialen

"We zijn verheugd om in Arda Biomaterials te investeren en de commerciële ontwikkeling van hun werk te ondersteunen: het is echt een innovatieve oplossing voor een belangrijke milieu-uitdaging. De technologie van Arda heeft het potentieel om de traditionele leerproductie te verstoren en de milieu-impact van sterk vervuilende sectoren aanzienlijk te verminderen. We kijken ernaar uit om met Brett, Edward en het team samen te werken om deze opwindende technologie op de markt te brengen," aldus Susannah McClintock, investeringsdirecteur van het Clean Growth Fund.

Het Clean Growth Fund werd gelanceerd in mei 2020. Het risicokapitaalfonds van 101 miljoen pond ondersteunt de meest veelbelovende schone groeibedrijven in het Verenigd Koninkrijk die baanbrekende manieren vinden om de koolstofuitstoot in energie, gebouwen, transport en afval te verminderen. Samen met Arda heeft het fonds tot nu toe in 13 Britse schone technologiebedrijven geïnvesteerd.

"Drink je bier en draag het ook"

Met behulp van de investering verwachten Mitchell en Cotten in de komende twaalf maanden een afgewerkt materiaal te produceren dat verkocht kan worden aan merken en retailers.

"Nu kunnen we ons bier drinken en het ook dragen. Deze financieringsronde onder leiding van Clean Growth Fund zal ons in staat stellen om een afgewerkt materiaal te maken dat we kunnen verkopen aan merken en dat we aan consumenten kunnen bieden. Ik kan niet wachten om te zien hoe anderen het gaan dragen", bevestigt Cotten.

Dit artikel verscheen eerder op FashionUnited.UK. Vertaling en bewerking van het Engels naar het Nederlands: Marthe Stroom.