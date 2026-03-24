Puig en Estée Lauder onderhandelen over fusie: creëren ze een gigant van 20 miljard dollar?

Madrid – Een mogelijke samensmelting van giganten in de mode- en beautywereld. Zowel het Spaanse Puig, eigenaar van Carolina Herrera en Jean Paul Gaultier, als het Amerikaanse The Estée Lauder Companies, eigenaar van Tom Ford, Clinique en Mac, hebben bevestigd dat er fusiegesprekken gaande zijn. Deze deal zou de basis leggen voor een gigant met een jaaromzet van bijna 20 miljard Amerikaanse dollar (17,2 miljard euro).

Maandagavond 23 maart 2026 maakte de directie van Puig in een officieel persbericht bekend dat de Spaanse mode- en beautymultinational in onderhandeling is over een mogelijke fusie met The Estée Lauder Companies. Deze informatie werd tegelijkertijd bevestigd door de directie van de Amerikaanse beautymultinational.

“Puig bevestigt dat het in gesprek is over een mogelijke combinatie van bedrijfsactiviteiten met The Estée Lauder Companies Inc., wat een potentiële fusie van de activiteiten van beide bedrijven zou inhouden”, aldus de directie van Puig in het persbericht aan de Spaanse beurswaakhond (CNMV). Echter, zo werd benadrukt, “er is nog geen definitieve beslissing genomen en er is geen enkele overeenkomst bereikt”. Zolang er geen akkoord is, “kan niet worden gegarandeerd dat er een transactie zal plaatsvinden, noch wat de voorwaarden ervan zullen zijn”.

Een gigant met een omzet van 20 miljard dollar

Hoewel de voorwaarden van een transactie waarvoor, zoals beide partijen bevestigen, nog geen formele overeenkomst bestaat, niet kunnen worden geanalyseerd, kunnen de mogelijkheden wel worden bekeken op basis van de jaarrekeningen van hun respectievelijke boekjaren 2025. Puig sloot het afgelopen boekjaar, dat liep van 1 januari tot en met 31 december vorig jaar, af met een netto-omzet van 5,04 miljard euro (plus 5,26 procent). The Estée Lauder, met een boekjaar van 1 juli 2024 tot 30 juni 2025, had een netto-omzet van 14,3 miljard Amerikaanse dollar (min 8,21 procent). Omgerekend naar euro's tegen de huidige wisselkoers, komt dit neer op ongeveer 12,37 miljard euro. Gecombineerd met de omzet van Puig bedraagt het totaal 17,4 miljard euro, wat overeenkomt met ongeveer 20,16 miljard Amerikaanse dollar.

Hoewel op basis van de omzet duidelijk is welke partij de overhand heeft in de onderhandelingen, is dat anders als we naar de winst kijken. Puig sloot zijn laatste boekjaar af met een nettowinst van 617 miljoen euro (plus 13,74 procent). Een zeer positief resultaat, in schril contrast met The Estée Lauder Companies, dat zijn laatste volledige boekjaar 2025 afsloot met een nettoverlies van 1,1 miljard Amerikaanse dollar. Dit negatieve resultaat, veroorzaakt door verschillende factoren waaronder de uitvoering van een strategisch herstructureringsplan, zou de winst van Puig tenietdoen. Echter, de Amerikaanse onderneming laat in de eerste maanden van het huidige boekjaar 2025/2026 weer positieve cijfers zien. Op 31 december sloot het bedrijf het eerste halfjaar af met een omzet van 7.710 miljoen Amerikaanse dollar (plus 4,68 procent) en een nettowinst van 209 miljoen Amerikaanse dollar. Dit in tegenstelling tot een verlies van 746 miljoen Amerikaanse dollar in dezelfde periode vorig jaar.

Wat betreft hun respectievelijke beurswaarden had Puig op maandag 23 maart bij het sluiten van de beurs een marktkapitalisatie van 8,77 miljard euro en een ondernemingswaarde (EV) van 9,5 miljard euro. The Estée Lauder heeft een marktkapitalisatie van 26,68 miljard Amerikaanse dollar (ongeveer 23,03 miljard euro) en een ondernemingswaarde (EV) van ongeveer 34,99 miljard Amerikaanse dollar (ongeveer 30,2 miljard euro). Indien de transactie doorgaat, zouden deze gecombineerde waarden leiden tot de creatie van een gigant met een waarde van bijna 40 miljard euro.

Twee uitgebreide (en gediversificeerde) portfolio's

Wat brengt elk bedrijf in bij de nieuwe gecombineerde onderneming? Puig, opgericht in 1914 door Antonio Puig Castelló als een bedrijf gespecialiseerd in cosmetica en parfums, heeft in zijn 112-jarige geschiedenis een uitgebreid en gediversifieerd portfolio van mode- en beautymerken opgebouwd. Een week geleden herstructureerde Puig zijn management met de benoeming van Jose Manuel Albesa als nieuwe CEO. Het portfolio omvat merken als Rabanne, Carolina Herrera, Charlotte Tilbury, Jean Paul Gaultier, Nina Ricci, Dries Van Noten, Byredo, Penhaligon’s, L’Artisan Perfumeur, Uriage, Apivita, Dr. Barbara Sturm, Kama Ayurveda en Loto del Sur. Dit wordt aangevuld met licenties van merken zoals Christian Louboutin, Antonio Banderas en Adolfo Domínguez. Puig verkoopt zijn producten in meer dan 150 landen wereldwijd.

The Estée Lauder Companies, opgericht in 1946 door Estée en Joseph Lauder, is wereldwijd een van de grootste en meest toonaangevende bedrijven in de productie, marketing en verkoop van huidverzorging, make-up, parfums en haarverzorging. Het bedrijf ontwikkelt en verkoopt producten onder de vlag van meer dan twintig bekende merken. Hiertoe behoren Estée Lauder, het eigen merk van het bedrijf dat de basis vormde voor de groep, Aramis, Clinique, Lab Series, Origins, cosmeticamerk MAC, Bobbi Brown, La Mer, Aveda, Jo Malone London, Bumble and Bumble en Darphin. Ook Tom Ford, waarvan het volledig eigenaar is, Smashbox Cosmetics, Aerin, Le Labo, Les Editions de Parfums Frédéric Malle, Glamglow, Kilian, Too Faced, het Koreaanse Dr.Jart+, het Canadese Deciem Beauty Group (moederbedrijf van The Ordinary en Niod) en Balmain Beauty (beheerd via een licentieovereenkomst) maken deel uit van het portfolio. The Estée Lauder Companies distribueert de producten van dit uitgebreide portfolio in eveneens ongeveer 150 landen.

