Puig groeit in derde kwartaal door versnelde groei in parfumsegment

De Spaanse modegroep Puig behaalt een dubbelcijferige omzetgroei in het derde kwartaal van boekjaar 2024. De eigenaar van Dries van Noten en Rabanne schrijft de groei toe aan ‘de veerkracht van de kernactiviteiten - met name parfums’. Voor de eerste negen maanden noteert Puig ook een omzetstijging, zo wordt bekendgemaakt in het financiële rapport.

Puig behaalt een omzet van 1,3 miljard euro in het derde kwartaal. Dit staat gelijk aan een netto-groei van 11,6 procent. De omzet voor de eerste negen maanden van 2024 bedraagt 3,4 miljard euro en markeert een omzetplus van 9,6 procent.

De EMEA-regio (Europa, het Midden-Oosten en Afrika) is Puig’s grootste afzetmarkt en de regio die het snelst groeit. Zo schrijft de Spaanse modegroep in het derde kwartaal een groei van 13,9 procent in de boeken. In de eerste negen maanden komt de groei neer op 12,7 procent. Amerika staat op de tweede plaats met een omzetstijging van 9,8 procent in Q3 en 9 procent in de eerste negen maanden. Azië-Pacific groeit met 1 en 0,8 procent in dezelfde periodes.

Marc Puig, voorzitter en Chief Executive Officer, van Puig deelt over de resultaten: “Puig leverde dubbelcijferige omzetgroei in het derde kwartaal in een complexe operationele omgeving wat betreft de industrie. Dit resultaat benadrukt de gezondheid en veerkracht van onze kernactiviteiten - met name parfums - die in het derde kwartaal een versnelling lieten zien en het nog steeds beter doen dan de premium beautymarkt. Onze product- en geografische diversiteit, gecombineerd met de kracht van onze merken en gerichte investeringen, hebben ons in staat gesteld een solide omzet- en winstgroei te realiseren. Met een netto-omzetstijging van 9,6 procent in de eerste negen maanden van dit jaar, blijven we vertrouwen in ons vermogen om het beter te doen dan de premium beautymarkt en onze middellangetermijnvisie te realiseren.”