Puig keldert op de beurs na einde onderhandelingen met Estée Lauder

Madrid – De reactie van de markten op de aankondiging van het einde van de onderhandelingen tussen Puig en The Estée Lauder Companies, zonder akkoord, liet niet op zich wachten. Deze kwam in de vorm van een zware afstraffing voor het Spaanse bedrijf. De aandelen van het concern openden de handelssessie op vrijdag 22 mei 2026 met een daling van maar liefst vijftien procent.

In afwachting van het slot van de handelsdag van vandaag, is de voorlopige conclusie duidelijk: wat de markt eerst opdrijft, wordt later afgestraft. Dat is de belangrijkste les uit de harde afloop van de onderhandelingen tussen Puig en The Estée Lauder. De aandelen van de Spaanse mode- en beautymultinational maken de grootste daling door sinds de beursgang op 3 mei 2024. Op die dag debuteerden de aandelen van Puig op de beurs tegen 24,50 euro per aandeel; een introductieprijs die sindsdien, gezien de snelle waardedaling, voortdurend ter discussie staat.

Sinds die tijd was er één belangrijke datum in de beursagenda van Puig: 6 september 2024. Op die dag, na de publicatie van de resultaten van het eerste halfjaar van 2024, de eerste na de beursgang, kelderden de aandelen. Ze daalden van 24,55 euro bij het sluiten van de vorige handelsdag naar 21,20 euro aan het einde van die moeilijke sessie. Een daling van 13,64 procent, die sindsdien bekendstaat als de grootste daling van Puig-aandelen op één dag.

Dit negatieve record voor de prestaties van het beursgenoteerde bedrijf zou echter overgenomen kunnen worden door de handelsdag van vrijdag 22 mei, mocht deze eindigen zoals hij begon. De aandelen van Puig sloten donderdag op 17,64 euro en openden vrijdag direct op 15,25 euro. Rond 9:40 uur bereikten ze een voorlopig dieptepunt van 14,99 euro. Deze waarde vertegenwoordigt een daling van vijftien procent ten opzichte van de slotkoers van gisteren. De daling is veroorzaakt door de aankondiging dat de fusieonderhandelingen met The Estée Lauder zonder akkoord zijn beëindigd. Momenteel is de daling iets ‘afgezwakt’ tot 13,83 procent, met een aandelenkoers van 15,20 euro.

Na twee maanden van beursstijging

Vanuit een objectief marktperspectief is de huidige koersdaling van Puig een ‘correctie’ na een beursstijging van bijna twee maanden. Deze waardestijging wordt door markten en investeerders toegeschreven aan de interesse van de Amerikaanse gigant, en niet aan de laatste resultaten van Puig. Eind april rapporteerde het bedrijf voor het eerste kwartaal van 2026 een omzet van 1.215,3 miljoen euro (een stijging van 0,78 procent).

Om deze recente beursprestaties in cijfers uit te drukken: de aandelen van Puig openden op maandag 23 maart op 14,80 euro per aandeel. Binnen 24 uur, na de bevestiging van de start van de onderhandelingen tussen Puig en The Estée Lauder, stegen ze met 18,92 procent naar 17,60 euro bij de opening op 24 maart. De koers klom verder naar een piek van 18,89 euro op 21 april. Terwijl de onderhandelingen liepen, stabiliseerde de koers zich rond de zeventien euro, met een slotkoers van 17,64 euro op donderdag 21 mei.

Tegenover deze stijging staat de huidige gebeurtenis als een scherpe correctie van de markten op de aandelen van Puig. Met een openingskoers van 15,25 euro vandaag, hebben de aandelen een totale waardedaling van 37,75 procent ondergaan sinds de introductieprijs van 24,50 euro bij de beursgang.