Puig presenteert nieuw strategisch plan op 28 oktober

Madrid – Als een van de belangrijkste economische nieuwsberichten van de week hield Puig afgelopen vrijdag, 29 mei, zijn Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 2026. De bijeenkomst verliep zoals verwacht. De aandeelhouders keurden alle punten op de agenda goed, van de goedkeuring van de financiële en niet-financiële rekeningen en verslagen voor het boekjaar 2025 tot de vernieuwing van de Raad van Bestuur. Tijdens de bijeenkomst werd de presentatiedatum van het nieuwe strategische plan aangekondigd en een duidelijke boodschap afgegeven na de mislukte onderhandelingen met The Estée Lauder: “Puig is niet te koop”.

Volgens de directie van Puig keurde een gekwalificeerde meerderheid van de aandeelhouders tijdens de Algemene Vergadering van Aandeelhouders alle voorstellen van de Raad van Bestuur goed. Deze voorstellen waren verdeeld over dertien agendapunten. De agenda begon met de controle en goedkeuring van de jaarrekening van Puig voor het boekjaar 2025. Het Spaanse bedrijf sloot dat jaar af met een omzetstijging tot 5,04 miljard euro (plus 5,26 procent) en een winststijging tot 617,10 miljoen euro (plus 13,74 procent). Deze solide prestaties in omzet en nettowinst staan in schril contrast met de negatieve ontwikkeling van het aandeel sinds de beursgang. De aandelen sloten afgelopen vrijdag met een daling van 34,16 procent, van de introductieprijs van 24,50 euro naar 16,13 euro op vrijdag 29 mei.

Naast de goedkeuring van de verschillende agendapunten, wat meer een formaliteit dan een prestatie is aangezien de familie Puig 93,21 procent van de stemrechten bezit, was de toespraak van Marc Puig, uitvoerend voorzitter van Puig, een van de meest interessante momenten. De aandeelhouders waren uitsluitend online aanwezig. Puig gebruikte zijn toespraak om de onderhandelingen met Estée Lauder te verdedigen, ondanks het uitblijven van een akkoord. Ten tweede bevestigde hij de betrokkenheid van de familie Puig bij het bedrijf en hun besluit om als referentieaandeelhouder aan te blijven. Ten derde verduidelijkte hij dat het onderhandelingsproces met Estée Lauder niet betekent dat Puig te koop is, maar juist het tegenovergestelde.

“Hoewel die gesprekken niet tot een transactie hebben geleid, hebben ze de sterke erkenning die Puig in de sector heeft bereikt, benadrukt”, aldus Marc Puig in zijn verklaringen aan de aandeelhouders. Over de redenen voor het uitblijven van een akkoord zei hij: “De onderzochte combinatie vereiste de afstemming van drie belangrijke aspecten van een mogelijke fusie”, zoals “de governance, het leiderschap van het bedrijf en de economische overwegingen die de waarde van het bedrijf correct erkennen en eerlijk zijn voor alle ‘stakeholders’.”

In ieder geval, en zoals gedurende dit hele proces is gebleken, “is Puig niet te koop”, benadrukte de uitvoerend voorzitter en lid van de derde generatie van de oprichtersfamilie. “We hebben altijd volgehouden dat de familie een langetermijnaandeelhouder blijft en zal blijven, en dit zou ook het geval zijn geweest in de overwogen bedrijfscombinatie.” Met het oog op de nieuwe fase die het bedrijf ingaat, voegde hij toe: “We hebben een zeer veelbelovend langetermijnproject, met zeer goed gepositioneerde merken, een winnend team, een zeer solide balans en een geschiedenis van meer dan 110 jaar die ons ondersteunt.”

Goedkeuring dividend en vernieuwing Raad van Bestuur

Naast de goedkeuring van de jaarrekening, de financiële en niet-financiële verslagen en de machtiging voor de uitgifte van ‘klasse B’-aandelen aan de uitvoerende bestuurders als betaling voor de variabele onderdelen van hun beloning, zijn er twee belangrijke punten behandeld tijdens de AVA van Puig. Het eerste punt betreft de goedkeuring en uitkering van het dividend. Het tweede punt gaat over de vernieuwing van de Raad van Bestuur van Puig.

Wat het eerste punt betreft, heeft de AVA, in lijn met de aankondiging van de Raad van Bestuur in februari bij de presentatie van de resultaten van 2025, een dividend van 0,42 euro bruto per aandeel goedgekeurd, ten laste van de winst van 2025. Van de totale winst van ongeveer 617,10 miljoen euro heeft de raad besloten 435,54 miljoen euro als beschikbare middelen aan te wenden. Hiervan wordt 198 miljoen euro gereserveerd als vrijwillige reserve en de resterende 237,47 miljoen euro wordt bestemd voor de dividenduitkering van dit jaar. Met dit bedrag handhaaft Puig een uitkeringsbeleid van bijna 40 procent van de nettowinst. De uitbetaling aan de aandeelhouders vindt plaats vanaf 17 juni, waarbij vrijdag 12 juni de laatste dag is om in aanmerking te komen voor het dividend.

Wat betreft de vernieuwing van de Raad van Bestuur, werd tijdens de AVA de herbenoeming van acht leden goedgekeurd: Marc Puig (uitvoerend bestuurder), Nicolas Mirzayantz (onafhankelijk bestuurder), Daniel Lalonde (onafhankelijk bestuurder), Ángeles García-Poveda Morera (onafhankelijk bestuurder), Jordi Constans Fernández, Ioannis Petrides, Rafael Cerezo Laporta en Christine Ann Mei (onafhankelijk bestuurder). Daarnaast werden Jose Manuel Albesa benoemd tot uitvoerend bestuurder en Julie Van Ongevalle tot nieuwe onafhankelijke bestuurder. Na kennisname van het ontslag van Josep Oliu, werd besloten het aantal leden van de Raad van Bestuur vast te stellen op dertien.

Als extra opmerking: van alle punten die tijdens de AVA werden behandeld, ondervonden de punten betreffende de goedkeuring van het beloningsbeleid voor bestuurders (met 31,37 miljoen stemmen tegen) en de goedkeuring van de uitgifte van Klasse B-aandelen aan uitvoerende bestuurders (met 33,65 miljoen stemmen tegen) de meeste tegenstand. Deze tegenstand was echter zwak ten opzichte van de meerderheidsmacht van de familie Puig en vertegenwoordigde slechts 1,51 en 1,62 procent van het totale aantal stemrechten.

Presentatie nieuw strategisch plan op 28 oktober

Tijdens de bijeenkomst, waar Jose Manuel Albesa zijn debuut maakte als nieuwe CEO van Puig, herhaalde het bedrijf zijn vooruitzichten voor 2026. Het bedrijf verwacht “sneller te groeien dan de premium beautymarkt” en een stabiele aangepaste ebitda-marge te behalen op het niveau van eind 2025. Puig sloot dat jaar af met een aangepaste ebitda van 1,045 miljard euro (plus 7,8 procent) en een marge van 20,7 procent. Om deze trends te versterken en verder te groeien, wordt het nieuwe strategische plan van het bedrijf op 28 oktober gepresenteerd tijdens de eerste ‘Capital Markets Day’ van Puig. Dit evenement was oorspronkelijk gepland voor 16 en 17 april, werd verplaatst naar 14 april en uiteindelijk “sine díe” uitgesteld na de start van de onderhandelingen met Estée Lauder.

“Het leiderschap van dit managementteam geeft ons het vertrouwen om verder en sneller vooruit te gaan, en Puig op te bouwen met een grotere schaal en wendbaarheid”, aldus Jose Manuel Albesa over de managementwijzigingen van afgelopen maart, waaronder zijn eigen benoeming tot nieuwe CEO. “De afgelopen vijf jaar was Puig het snelst groeiende multibrand premium beautybedrijf in de sector, en presteerde het aanzienlijk beter dan de wereldwijde premium beautymarkt. We groeien niet alleen snel, maar worden ook een evenwichtiger, globaler en veerkrachtiger bedrijf.” Na de afronding van het strategisch plan voor 2021 tot 2025 bereidt het bedrijf zich voor op een nieuwe impuls. “Onze teams hebben intensief gewerkt aan de definitie van ons nieuwe strategische plan, dat oorspronkelijk tijdens onze ‘Capital Markets Day’ zou worden gepresenteerd. Ik wil van deze gelegenheid gebruikmaken om iedereen te bedanken voor het geduld en begrip voor het uitstel van het evenement”, voegde hij eraan toe. “Ik ben verheugd te kunnen bevestigen dat onze ‘Capital Markets Day’ op 28 oktober in Madrid zal plaatsvinden.”

Wat betreft de nieuwe routekaart, “zonder te veel details te onthullen die we voor de ‘Capital Markets Day’ bewaren, kan ik alvast zeggen dat de toekomst ligt in het opschalen van wat al werkt”, aldus Albesa. Dit betekent “het consolideren van onze drie-assige merken, het versterken van ons leiderschap in het ‘Niche’-segment, het blijven revolutioneren van de ‘Prestige’-parfumerie en, naast onze kernactiviteiten, het positioneren van ‘Derma’ als nieuwe groeipijler.” Dit alles vanuit een nieuw strategisch plan, dat zal aantonen hoezeer “we volledig vertrouwen op ons vermogen om waarde te blijven creëren, trouw aan wat ons altijd uniek heeft gemaakt.”

Vanuit datzelfde toekomstperspectief merkte Marc Puig tijdens zijn toespraak op: “Wat ik vandaag zie, is een bedrijf dat sterker is dan ooit. Maar bovenal zie ik een bedrijf met het vertrouwen, de ambitie en de waarden die nodig zijn om voor de volgende generaties te bouwen.” Hij voegde daaraan toe: “Als uitvoerend voorzitter is het mijn toewijding om deze visie te helpen beschermen en Puig te begeleiden in zijn volgende fase, zodat toekomstige generaties een nog sterker, meer bewonderd en relevanter bedrijf erven dan het bedrijf dat we vandaag leiden.”

In het kort Puig heeft zijn Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 2026 gehouden, waar de jaarrekening van 2025 en de vernieuwing van de Raad van Bestuur werden goedgekeurd, ondanks de daling van de beurswaarde.

Marc Puig, uitvoerend voorzitter, bevestigde de betrokkenheid van de familie bij het bedrijf en verklaarde dat Puig "niet te koop" is na de mislukte onderhandelingen met Estée Lauder, waarbij hij de erkenning van het bedrijf binnen de sector benadrukte.

Het bedrijf presenteert zijn nieuwe strategische plan op 28 oktober tijdens zijn eerste "Capital Markets Day", met als doel het opschalen van succesvolle strategieën, het consolideren van merken, het versterken van het leiderschap in het 'Niche'-segment en het positioneren van 'Derma' als nieuwe groeipijler.