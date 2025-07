Puig rapporteert omzetgroei in Q2 2025

De Spaanse mode- en beautygroep Puig, eigenaar van merken als Dries van Noten, Carolina Herrera en Jean Paul Gaultier, heeft haar verkoopcijfers bekendgemaakt over het tweede kwartaal van boekjaar 2025.

Volgens de onderneming bedroegen de netto-omzetten in het tweede kwartaal 1.093,5 miljoen euro. Dat is een stijging van 3,86 procent ten opzichte van hetzelfde kwartaal in 2024, toen de omzet 1.052,8 miljoen euro bedroeg. Samen met de omzet uit het eerste kwartaal (1.206 miljoen euro, plus 7,87 procent), komt de totale omzet van Puig in de eerste helft van 2025 uit op 2.299,3 miljoen euro. Dat betekent een groei van 5,9 procent ten opzichte van vorig jaar, maar wel minder sterk dan in de eerste helft van 2024, toen de groei nog 9,58 procent bedroeg.

Volgens algemeen directeur Marc Puig blijven de resultaten solide: “In de eerste helft van 2025 groeiden we met 7,5 procent en 7,7 procent op like-for-like basis. Onze merken presteren sterk in verschillende markten, wat de veerkracht van ons portfolio laat zien. Het is bemoedigend dat de make-updivisie zich in het tweede kwartaal herstelt.”

Puik ziet groei in Amerika vertragen

Tegelijkertijd is er wel sprake van een groeivertraging, vooral in Amerika en in de belangrijke divisie Geuren en Mode. Die divisie groeide in het eerste kwartaal nog met 10,4 procent, maar in het tweede kwartaal zakte dat naar 2,4 procent, met een omzet van 788,3 miljoen euro. Dit komt volgens Puig vooral door negatieve wisselkoerseffecten, met name de zwakkere Amerikaanse dollar door het handelsbeleid van de Amerikaanse president Donald Trump.

De make-updivisie liet juist herstel zien: daar stegen de verkopen in het tweede kwartaal met 7,4 procent tot 173,8 miljoen euro. Huidverzorging groeide met 8,3 procent tot 131,3 miljoen euro.

Per regio blijft EMEA (Europa, Midden-Oosten en Afrika) de belangrijkste markt voor Puig, met een omzet van 555 miljoen euro in het tweede kwartaal (plus 3,4 procent). In Amerika viel de groei sterk terug: van 11,5 procent groei in het eerste kwartaal naar slechts 1,6 procent in het tweede kwartaal, met 416 miljoen euro omzet. Volgens Puig komt dit vooral door de zwakke dollar en de eerder genoemde handelspolitiek in de Verenigde Staten. In Azië-Pacific groeide de omzet juist sterker dan in het eerste kwartaal, met 14,9 procent tot 122,5 miljoen euro.

Tot slot bevestigt Puig haar verwachtingen voor de rest van het jaar: het bedrijf rekent op een vergelijkbare omzetgroei van 6 tot 8 procent en een stijging van de aangepaste EBITDA-marge, in lijn met de 12,3 procent groei van 2024.