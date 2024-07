Puig verovert Azië: Op weg naar 3 nieuwe markten

Puig, de Spaanse parfum- en beuatygigant, en het moederbedrijf van onder meer Dries van Noten, is klaar om Azië te veroveren. De recente opening van dochterondernemingen in India, Japan en Zuid-Korea markeert het begin van een ambitieus offensief, dat Puig positioneert als een belangrijke speler in deze regio met enorm potentieel.

Een nieuw hoofdstuk voor Puig in Azië

In 2023 opende Puig een eigen dochteronderneming in Zuid-Korea. Dit jaar is het de beurt aan India en Japan om de komst van de groep te verwelkomen. De opening van dochterondernemingen in deze drie markten is een echte strategische coup. Deze landen, die in volle economische groei zijn, zien hun middenklasse inderdaad uitbreiden.

Azië-Pacific, een strategische markt voor Puig

Azië-Pacific vertegenwoordigt al 10 procent van de totale omzet van Puig, zoals Marc Puig, de voorzitter van de groep, in een interview met de Spaanse economische krant Expansión aangaf. EMEA (Europa, Midden-Oosten en Afrika) blijft de belangrijkste markt met 54 procent van de omzet, gevolgd door Amerika (36 procent).

Door de veel meer volwassen relatie met Europa en Amerika (respectievelijk 54 en 36 procent van de omzet), zit Azië vol met onbenut potentieel.

Ondanks een tijdelijke vertraging in China vanwege de pandemie, blijft Puig vertrouwen hebben in het ontwikkelingspotentieel in Azië.

Dochterondernemingen al aanwezig in China, Singapore en Maleisië

Naast de nieuwe locaties heeft Puig al een solide aanwezigheid in Azië met dochterondernemingen in China, Singapore en Maleisië.

Met een omzet van meer dan 4 miljard euro in 2023 positioneert het moederbedrijf van Dries van Noten zich als een van de wereldleiders in de beautysector, aldus het medium FashionNetwork. Met zijn portfolio van prestigieuze merken (Paco Rabanne, Carolina Herrera, Jean Paul Gaultier, Viktor & Rolf, etc.), is Puig van plan de Aziatische markt op te schudden.

Puigs aanwezigheid in India, Japan en Zuid-Korea zou de groei van de groep in de komende jaren moeten stimuleren. Deze markten bieden aanzienlijk ontwikkelingspotentieel, gedreven door een groeiende middenklasse en een groeiende vraag naar kwalitatief hoogwaardige beautyproducten. Door een lokale aanwezigheid te creëren, kan Puig de behoeften en voorkeuren van zijn klanten in deze drie belangrijke markten beter begrijpen en hen een reeks producten aanbieden die perfect zijn afgestemd op hun verwachtingen.