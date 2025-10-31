Puig ziet groei afnemen tot plus 3,17 procent door wisselkoerseffecten

Madrid – Puig, de Spaanse mode- en beautymultinational met merken als Carolina Herrera, Jean Paul Gaultier en Rabanne in zijn portfolio, heeft na het sluiten van de markten de omzetcijfers voor het derde kwartaal van het lopende boekjaar 2025 bekendgemaakt. In deze periode, die eindigde op 30 september, boekte het bedrijf een omzetstijging van plus 3,17 procent, beïnvloed door wisselkoerseffecten.

Volgens de cijfers die de Spaanse multinational heeft ingediend bij de Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), behaalde Puig in het derde kwartaal van 2025 een netto-omzet van 1.296,9 miljoen euro. Dit bedrag vertegenwoordigt een stijging van plus 3,17 procent ten opzichte van de 1.257 miljoen euro omzet in dezelfde periode vorig jaar. De directie van Puig benadrukt echter dat de groei bij een constante perimeter en wisselkoers plus 6,1 procent bedraagt.

Deze update, samen met de omzet uit het eerste kwartaal van 1.206 miljoen euro (plus 7,87 procent jaar-op-jaar groei) en de inkomsten uit het tweede kwartaal van 1.093,5 miljoen euro (plus 3,89 procent), brengt de totale omzet voor de eerste negen maanden van het boekjaar op 3.596,2 miljoen euro. Dit cijfer betekent een stijging van plus 4,9 procent ten opzichte van de 3.428,2 miljoen euro die in dezelfde periode vorig jaar werd gefactureerd.

“Puig heeft opnieuw een solide kwartaal afgesloten, ondersteund door aanhoudende groei in alle bedrijfssegmenten en de kracht van onze merken”, aldus Marc Puig, bestuursvoorzitter van Puig, in een verklaring van de directie van het Spaanse bedrijf.

Laagste groeipercentage sinds de beursgang

Om deze omzetontwikkeling in de juiste context te plaatsen: het gerapporteerde groeipercentage van plus 3,17 procent in het afgelopen derde kwartaal is het laagste dat Puig sinds de beursgang heeft genoteerd. Na de beursgang rapporteerde het bedrijf een omzetgroei van plus 9,58 procent in de eerste helft van 2024. Dit groeitempo zette door met plus 11,1 procent in het derde kwartaal van 2024 en plus 14,3 procent in het vierde kwartaal van 2024. Daarna vertraagde de groei naar plus 7,87 procent in het eerste kwartaal van 2025, plus 3,89 procent in het tweede kwartaal van 2025 en ten slotte naar plus 3,2 procent in het derde kwartaal van 2025.

Stagnatie bij Geuren en Mode en omzetdaling in Amerika

In lijn met de trends uit het tweede kwartaal, had de aanhoudende impact van wisselkoersen in het derde kwartaal invloed op alle bedrijfsonderdelen van Puig. Dit geldt met name voor het kernsegment ‘Geuren en Mode’, waar de omzet stagneerde op 932,4 miljoen euro (plus 0,04 procent). Tegelijkertijd bleef de omzet van ‘Make-up’ sterk stijgen tot 230 miljoen euro (plus 14,65 procent). De inkomsten uit de categorie ‘Huidverzorging’ namen eveneens toe tot 134,5 miljoen euro (plus 8,2 procent).

Wat de markten betreft, blijft de EMEA-regio de belangrijkste inkomstenbron voor Puig, met een totale omzet van 699,3 miljoen euro (plus 3,43 procent). Deze positieve groei werd echter getemperd door de wisselkoerseffecten van de activiteiten in Amerika. In deze regio daalden de inkomsten van het bedrijf tot 463,7 miljoen euro (min 2,7 procent). Tegelijkertijd zorgde de regio Azië-Pacific voor een evenwicht en diversificatie van de inkomstenbronnen. De activiteiten daar kenden een opmerkelijke groei, hoewel de totale omzet met 133,9 miljoen euro (plus 28,50 procent) nog bescheiden is.

Bevestiging van de vooruitzichten

Voor de rest van het boekjaar heeft het bedrijf zijn vooruitzichten voor 2025 bevestigd. Puig verwacht het jaar af te sluiten met een vergelijkbare omzetgroei van plus zes tot plus acht procent. Daarnaast wordt een stijging van de aangepaste ebitda-marge verwacht, in lijn met de plus 12,3 procent van boekjaar 2024. Deze ramingen zijn gebaseerd op de prestaties in het afgelopen derde kwartaal en de ‘solide start van het vierde kwartaal’ die het bedrijf momenteel ervaart.

“We zien de kerstperiode met het volste vertrouwen tegemoet, dankzij onze sterke uitvoeringscapaciteiten, gedisciplineerd management en relevante lanceringen, waaronder ‘La Bomba’ van Carolina Herrera”, aldus Marc Puig. “Hiermee bevestigen we de toezeggingen die aan het begin van het jaar zijn gedaan”, voegt hij toe. Hij verwijst naar de vooruitzichten en doelstellingen waarover een nieuwe, uitgebreidere update zal worden gegeven tijdens de komende ‘Capital Markets Day’ van Puig. Deze staat nu gepland voor 16 en 17 april 2026.

