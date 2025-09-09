Puig's winst schiet met 79 procent omhoog

Madrid – Puig, een toonaangevende Spaanse multinational in de mode- en beautybranche en moederbedrijf van merken zoals Carolina Herrera, Jean Paul Gaultier, Rabanne, Nina Ricci, Byredo en Dries Van Noten, heeft vandaag nabeurs de resultaten over het eerste halfjaar van 2025 bekendgemaakt. Deze periode van zes maanden, eindigend op 30 juni, sloot het bedrijf onder leiding van Marc Puig af met maximale winstgevendheid, met een nettowinst die omhoog schoot naar 280,90 miljoen euro.

In lijn met de aankondigingen van het bedrijf na afloop van het eerste kwartaal en het tweede kwartaal van 2025, heeft Puig de eerste helft van het jaar afgesloten met een totale netto-omzet van 2.299,32 miljoen euro. Dit is een stijging van 5,9 procent ten opzichte van de 2.171,22 miljoen euro die in dezelfde periode vorig jaar werd omgezet.

Qua winstgevendheid heeft het Spaanse bedrijf het halfjaar afgesloten met een nettowinst van 280,90 miljoen euro. Dit bedrag vertegenwoordigt een stijging van 79,13 procent ten opzichte van de nettowinst van 156,81 miljoen euro in dezelfde periode vorig jaar. Na de beursgang rapporteerde het bedrijf destijds een winstdaling van 26,72 procent ten opzichte van de 214 miljoen euro waarmee het eerste halfjaar van 2023 werd afgesloten. Ten opzichte van die waarde realiseert het bedrijf nu een groei van 31,26 procent.

“Zoals we in juli al meldden, hebben we in het eerste halfjaar van 2025 een sterke groei in alle regio's gerealiseerd, waarmee we de markt significant overtreffen”, benadrukte Marc Puig, voorzitter en CEO van Puig, in een verklaring namens het Spaanse bedrijf. In de eerste helft van het jaar 'bleef de 'Geuren'-sector het goed doen', terwijl 'het herstel van de 'Make-up'-sector in het tweede kwartaal bemoedigend is'.

Algemene groei per segment en markt

De resultaten van het eerste en tweede kwartaal samenvattend, sloot Puig de eerste helft van 2025 af met 'Geuren en Mode' als belangrijkste inkomstenbron, met een totale omzet van 1.684,7 miljoen euro (een stijging van 6,5 procent). Deze inkomsten worden aangevuld met die uit de 'Make-up'-sector, met 339,1 miljoen euro (een stijging van 1,4 procent), en de 'Huidverzorging'-sector, met 275,5 miljoen euro (een stijging van 8,1 procent).

Qua regio's bleef EMEA de belangrijkste markt, met een omzet van 1.198,7 miljoen euro (een stijging van 3,9 procent), gevolgd door Amerika, met een omzet van 867 miljoen euro (een stijging van 6,5 procent), en tot slot de regio Azië-Pacific, waar het Spaanse bedrijf een omzet genereerde van 233,6 miljoen euro (een stijging van 14,7 procent).

Bevestiging van de vooruitzichten

Gezien de goede resultaten op het gebied van omzet en winst, heeft de Spaanse multinational, die de benoeming van Jose Manuel Albesa tot de nieuw gecreëerde functie van “Deputy CEO” heeft aangekondigd, haar vooruitzichten voor 2025 opnieuw bevestigd. Voor dit boekjaar handhaaft het bedrijf de doelstelling om een omzetstijging van 6 tot 8 procent te realiseren, en een stijging van de aangepaste EBITDA-marge, in lijn met de stijging van 12,3 procent in 2024.

“Het tweede halfjaar is onze meest actieve periode en we hebben de vraag tijdens de feestdagen en de volledige lancering van 'Bomba', de nieuwe geur van Carolina Herrera, voor de boeg”, aldus Marc Puig over de rest van het jaar. “De aantrekkingskracht van onze merken, in combinatie met onze voortdurende kostendiscipline”, stelt hij, “stelt ons in staat om in onze merken te investeren ter ondersteuning van hun groei op lange termijn”, en “dit versterkt ons vertrouwen om onze voorspellingen voor 2025 te herhalen”.

