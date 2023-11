Pulcra Chemicals lanceert nieuw merk voor waterafstotende textielbehandelingen

Pulcra Chemicals en dochteronderneming Devan Chemicals lanceren een nieuw merk voor waterafstotende textielbehandelingen: Devan Repel. De producten die hieruit voortkomen zijn onder meer interessant voor regen- en buitenkleding en technisch textiel waarbij waterbestendigheid van het grootste belang is.

Het eerste product uit het assortiment heet Devan Repel One. Dat meldt Devan Chemicals in een persbericht. Dit is een duurzaam waterafstotend middel voor polyester en blends. Deze textielbehandeling heeft volgens het persbericht ‘hoge waterafstotende prestaties’ en kan op een ‘breed scala aan materialen worden toegepast’, met goede resultaten op polyester en blends.

Het waterafstondende middel is vrij van perfluorverbindingen (PFC's) en isocyanaten en heeft een lange levensduur, aldus het persbericht. De duurzaamheid en langdurige prestaties kunnen verder worden verbeterd met de nieuwe Devan Extender Gen3, die vrij is van isocyanaat, butanonoxime en 2-dimethylpyrazool.

“Deze samenwerking onderstreept onze gedeelde inzet om waarde te leveren aan onze klanten”, schrijft Thomas Bremer, hoofdverantwoordelijk voor de textielactiviteiten bij Pulcra en algemeen directeur van Devan in het persbericht. “Door de uitgebreide chemische expertise van Pulcra te combineren met Devan’s knowhow op het gebied van textieltechnologie, zijn we erin geslaagd een nieuw, hoog presterend en kosteneffectief product op de markt te brengen.”