Puma-aandelen dalen: Analisten temperen overname speculatie

De recente overnamefantasie rondom sportkledingfabrikant Puma is donderdag enigszins afgekoeld. De aandelen van Puma behoorden rond het middaguur tot de grootste dalers in de MDAX. Met een min van 4,3 procent naar 22,28 euro daalden de aandelen flink. Halverwege de week waren ze nog met bijna 17 procent gestegen naar 23,28 euro. Een maand geleden noteerden ze met 17,045 euro nog het laagste punt sinds 2016. Het verlies in het lopende jaar bedraagt nog steeds bijna 50 procent, waarmee Puma de laatste plaats in de MDAX bezet.

Een artikel in het "Manager Magazin" over de plannen van de grootaandeelhouder, de familie Pinault, bleek woensdag de koers te hebben aangedreven. Dit artikel verwees naar andere mediaberichten. Volgens het artikel warmen twee geïnteresseerden, de financiële investeerder CVC en het Amerikaanse merkenmanagementbedrijf Authentic Brands Group (ABG), zich al op. Daarnaast waren er recentelijk speculaties over een mogelijke overname door de binnenlandse concurrent Adidas. Dit mede door de verklaring van de familie Pinault dat ze geen strategisch belang meer hebben bij hun aandeel in Puma.

Analisten uitten donderdag kritiek op de speculaties. Na een nadere beschouwing van de beschikbare informatie blijft Wendy Liu van de Amerikaanse bank JPMorgan bij haar inschatting dat een snelle overname van Puma onwaarschijnlijk is. Ze ziet dan ook geen duidelijke katalysator voor een koersstijging op basis van Puma als zelfstandig bedrijf. Liu handhaaft haar 'underweight'-advies voor het aandeel met een koersdoel van 16 euro, 28 procent onder de huidige waardering.

Ook Adam Cochrane van Deutsche Bank Research twijfelt aan de houdbaarheid van de recente overnamefantasie. ABG lijkt geen geloofwaardige kandidaat voor de overname van het bedrijf met meer dan 50 merken, benadrukt de expert. Omdat Puma onder de nieuwe directeur eind oktober de nieuwe strategie samen met de kwartaalcijfers wil bekendmaken, zou het bovendien zinvol kunnen zijn om nog vóór een mogelijke wijziging van de strategische richting een transactie na te streven. Cochrane handhaaft zijn 'hold'-advies voor Puma met een koersdoel van 20 euro.