Puma-aandelen omhoog door speculaties over met Adidas

De dit jaar zwaar gehavende Puma-aandelen kregen dinsdag extra rugwind door speculaties over een mogelijke fusie met Adidas.

De koers was de dag ervoor al wat gestegen nadat een investeerder vrijdag in een interview een fusie ter sprake had gebracht. Nu zorgde het debat voor verdere koersstijgingen. Het Puma-aandeel steeg met 4,2 procent en bereikte in de piek het hoogste niveau in bijna twee weken. Adidas daalde daarentegen met een procent in de DAX.

Roy Adams, medeoprichter van de Amerikaanse investeerder Metronuclear, opperde het idee vrijdag in het Handelsblatt. Hij gaf aan dat een betere behandeling van de kleine aandeelhouders nodig is. Het Puma-aandeel is dit jaar al meer dan de helft in waarde gedaald. Half augustus bedroeg het koersverlies zelfs meer dan zestig procent.

Een analist van de DZ Bank mengde zich in de discussie en wees op de gezamenlijke geschiedenis van beide bedrijven, die voortkomt uit een broederstrijd. Op het eerste gezicht lijkt een fusie "een zekere charme te hebben", schreef expert Thomas Maul. Hij ziet echter geen gezamenlijke toekomst voor beide bedrijven. Bij nadere beschouwing is er voor Adidas geen noodzaak om af te wijken van de focus op organische groei en met een extra merk kannibalisatie- en integratierisico's te nemen.

Ook Groupe Artemis, de holding van de familie Pinault, zou met haar Puma-aandelen een rol kunnen spelen in de toekomst van de sportartikelenfabrikant. Maul wees erop dat François-Henri Pinault onlangs tijdens de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering van luxeconcern Kering heeft gezegd dat hij alle opties openhoudt.

Sinds een juli staat ex-Adidas-bestuurslid Arthur Höld aan het roer bij Puma. Hij neemt tot eind oktober de tijd om een gedetailleerde strategie uit te werken.