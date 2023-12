Puma beëindigt deal als kledingsponsor met Israëlisch nationaal voetbalteam

Duits sportmerk Puma trekt zich terug als kledingsponsor voor het nationale team van Israël. Puma zet volgend jaar een punt achter zijn deal, zo meldt The Financial Times.

Het is een beslissing die volgens Puma vorig jaar al werd genomen en zou geen verband hebben met de nieuwe oproepen van consumenten om het land te boycotten, wegens de strijd van Israël in Gaza.

Uit een interne memo, die The Financial Times heeft ingezien, blijkt dat het Duitse sportmodemerk zijn contract met de Israëlische voetbalbond niet heeft verlengd. Het vertrek van Puma zou vooral financiële achtergrond hebben. Puma heeft namelijk een nieuwe strategie, waardoor het sportmerk selectiever omgaat met de sportmarketing van zijn merk. Het Duitse sportmodemerk geeft aan ‘binnenkort’ in zee te gaan met een ander voetbalteam.